'AKP'nin torbası'na Ak Saray, Ataköy Sahil ve 16/9 da girdi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İmar Kanunu’nun tek maddesine torba kanunla yapacağı ek, hem Zeytinburnu’ndaki 16/9 gökdelenlerini ‘tıraş’tan, hem Ataköy sahilindeki inşaatları durmaktan hem de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı mahkeme kararlarından bir anda kurtaracak. Mahkeme kararları ‘ruhsat süresinde kazanılmış hak’ gözönüne alınarak geçersiz sayılacak.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul’un tarihi silüetini bozduğu gerekçesiyle mahkemenin ‘tıraş’lama kararı verdiği Zeytinburnu’ndaki 16/9 gökdelenleri torba yasa ile kurtuluyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “3194 sayılı İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 16/9 gökdelenleri gibi imar planları mahkeme tarafından iptal edilen yapılara gün doğuyor.

Yeni tasarı 3194 sayılı İmar Yasası’nın ruhsat süresi ile ilgili 29’uncu maddesinde değişiklik öngörüyor. Tasarı ilgili maddeyi aynen korurken ek bölümler getiriyor. O ek bölümde ise şu ifadelere yer veriliyor:

“İnşasına başlanmış yapılarda, uygulama imar planında değişiklik yapılması veya planın iptal edilmesi sonucunda plana aykırı hale gelen yapılar; plan değişikliği veya iptali yapıldığı tarih itibari ile taşıyıcı sistem seviye tespit tutanağı düzenlenir. Tespit edilen bu seviye ruhsat eki proje ve eklerine uygun olmak şartı ile müktesep (kazanılmış) hak sayılır. Yeni uygulama imar plan kararında bu yapılara ilişkin hüküm getirilmemişse, parselin niteliği değişmemiş ise yapı bu seviye itibari ile tamamlatılır. Ancak umumi hizmet alanı olması halinde her türlü masrafı tazmin edilerek plan kararlarına uyulur.”

M ahkeme kararıyla iptal edilen tüm inşaatlar yasal hale gelecek

Bu madde ile birlikte imar planları ve yapı ruhsatları mahkeme kararıyla iptal edilen tüm inşaatlar yasal hale gelecek. 16/9 gökdelenleri gibi Atatürk Orman Çiftliği’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bu yasa ile birlikte kazanılmış hak kabul edilecek. Danıştay 6'ncı Daire, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımına temel oluşturan Nazım İmar Planları’nı iptal etmişti.

Yine bu tasarı yasalaştığında Ataköy sahilde devam eden inşaatlarla ilgili nazım imar planlarına açılan davalar kazanılsa da inşaatlar yıkılmayacak. Gökçeada’da yapımı tamamlanan ve mahkeme kararları ile kaçak olduğu ve imar planlarına aykırı olduğu kesinleşen Masi Otel de kazanılmış hak statüsüne kavuşacak.

'Bu düzenleme; planlamayı boşa düşüren ve mevcut yapılaşmayı planlamanın önüne geçiren bir anlayıştır'

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi yaptığı açıklamada plan iptali veya değişikliği söz konusu ise mevcut yapı kazanılmış hak olarak tanımlanması yargı kararlarını yok edici bir uygulama olduğuna dikkat çekerek, “Bu düzenleme; planlamayı boşa düşüren ve mevcut yapılaşmayı planlamanın önüne geçiren bir anlayıştır. Üstelik düzenleme çelişkili ifadelerle dolu olduğundan uygulamada farklılıkların ortaya çıkmasına yol açacağından kamu yararına da aykırıdır. Bu düzenleme ile örneğin İstanbul’da tarihi yarımada siluetine etkisi ve diğer nedenlerle yıkım kararı olan 16/9 gibi binalar; hakkında yargı kararları kesinleşen, AOÇ’de yapılmış binalar yasallaşmış olacaktır” dedi.

Ocak ayı sonunda TBMM’ye gelmesi beklenen torba yasa içinde; “3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 4736 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu, 5543 sayılı İskan Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6107 sayılı İller Bankası Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklikler,6235 sayılı TMMOB Kanunu değişikliği” bulunuyor.