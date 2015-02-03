Yeni Şafak: Ak Saray'ın maliyeti Zorlu AVM'den bile ucuz

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, uzun süredir "kaçak" iddiaları, ‘en az’ 1 milyar 370 milyon TL’lik maliyetiyle gündemden düşmeyen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yöneltilen eleştirileri "vizyonsuzluk" olarak yorumladı ve Ak Saray’ı AVM’lerle karşılaştırdı. Örnek olarak Zorlu Center'ın maliyetini gösteren 2,5 milyar dolar doları bulan maliyeti gösterildi.

‘Yüzyıllarca kullanılacak’

Bugün birinci sayfadan "Hepsi Saray’dan pahalı" başlığıyla verilen haber, gazetenin sitesinde de "Vizyonsuz eleştiriler" başlığıyla yer buldu.

Devletin yurttaşın vegileriyle yaptırdığı ‘saray’ı özel sektörün AVM’leriyle karşılaştıran gazete, “Yeni Türkiye’nin vizyonunu kavramayamayan çevrelerin eleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın maliyeti, son yıllarda yapılan AVM, plaza ve rezidansın birçoğundan daha düşük. Yüzyıllarca kullanılacak saray gelecek nesillere miras” diye yazarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı savundu.

Zorlu’nun piyasa değerinden Akmerkez’e

Prestij girizgahının ardından Türkiye’de saraydan daha pahalı olan yapıları sıralayan Yeni Şafak, haberde şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da son olarak inşa edilen Zorlu Center’in piyasa değeri 2,5 milyar dolar doları buluyor. Yine İstanbul’da bulunan Mall Of İstanbul’un piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaşırken, Özdilek’in değeri ise AVM 750 milyon dolara kadar çıkıyor. İstanbul’daki bir başka merkez olan Konyon AVM’nin değeri 500 milyon dolar civarında. 1993’ten kalma ve 180 bin metrekarelik bir inşaat alanına sahip yapı olan Akmerkez’in bugünkü piyasa değeri de 400 milyon dolara yakın bir rakam olarak hesaplandı.”