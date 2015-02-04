Ak Saray'a 50 milyon liraya 3 bin kamera takıldığı iddia edildi

Atatürk Orman Çiftliği'ne (AOÇ) yargı kararlarına rağmen inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın (Ak Saray) yeni bir maliyeti kalemi daha ortaya çıktı.

Son olarak Saray'ın güvenliğini sağlamak üzere 3 bin kameranın yerleştirildiği iddia edildi. Tanesi 2 bin-2 bin 500 Euro arasında değişen kameraların toplam maliyeti ise tam 50 milyon lira. Bu miktar, geçtiğimiz hafta greve giden 57 bin 736 metal işçisinin maaşına denk.

Yavuz Akengin’in Zaman’da yer alan haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ak Saray'ın maliyetleriyle ilgili ifşaatlarına devam ediyor. Bugüne kadar Saray'ın taşlarından, duvarlarına, bardaklarından elektrik ve doğalgaz maliyetlerine kadar pek çok bilgiyi kamuoyuyla paylaşan oda yöneticileri bu sefer de güvenlik maliyetini açıkladı.

Saray'a bir Alman firması olan Axis marka 3 bin adet güvenlik kamerasının kurulduğunu açıklayan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu kameraların tanesinin 2 bin ila 2 bin 500 Euro arasında değiştiğini söyledi. Sadece kameraların maliyetini hesapladıklarını kaydeden Candan, "Saray'ın güvenliği için 3 bin kamera kullanılmış. Bunların en az maliyeti ise 50 milyon lira. Yani geçtiğimiz hafta greve giden ve grev hakları Saray darbesiyle ellerinden alınan 57 bin 736 metal işçisinin maaşına denk." ifadelerini kullandı.

Retina, parmak izi okuma maliyetlerinin yanı sıra, sağır oda olarak adlandırılan üst düzey güvenlikli odanın maliyetini belirleyemediklerini anlatan Candan, 'güvenlik politikaları'nın Saray'ın alâmetifarikası haline geldiğini vurguladı.

'Halka güvenlik paketi, saray'a güvenlik önlemi'

Polisin yetkilerini arttıran ve bir polis devleti tehlikesini barındıran İç Güvenlik Paketi'nin Meclis'e geldiğini hatırlatan Candan, "Saray, ülkeyi tam bir polis devletine çevirecek uygulamaları yürürlüğe koyarken kendi güvenliği için de servet harcıyor. Bu rakam, sadece kameraların fiyatı. Sistemin kurulması, kurulduğu oda, bunları sürekli denetleyecek 30'un üzerinde personel, sağır oda, analizlerin yapıldığı bilgisayarlar bu maliyet hesabının dışında. Bu iş için çok ciddi bir altyapı olması lazım. Bunlar için harcanacak miktarı da düşününce, bizim açıkladığımızı en az maliyetin birkaç kat artabileceğini düşünmek mümkün." şeklinde konuştu.

'Saray korkuyor'

Saray'ın güvenlik politikalarına büyük önem verildiğini kaydeden Tezcan Karakuş Candan, Meclis'e gelen ancak gelecek haftaya ertelenen İç Güvenlik Paketi'ni hatırlatarak şunları söyledi: "Saray korkuyor. Bir yandan halka hayatı dar edecek uygulamalar ortaya koyuyor, diğer yandan kendi güvenliğini sağlamak için dev bütçeler harcıyor. İnsan hakları alanında geriye gidiliyor. Türkiye'nin insan haklarını denetleyen, rapor hazırlayan resmi kurum olan Türkiye İnsan Hakları Kurumu'nun bütçesi 4 milyon 850 bin liranın biraz üzerinde. Bir güvenlik sistemi, insan haklarımızı denetleyecek kurumun 10 yıllık bütçesine eşit. Saray'ın hukuksuz bir şekilde inşa edilmesi, mahkeme süreci, polis devletine gidecek uygulamalar da gösteriyor ki baskı ve otoriterleşmeye doğru gidiyoruz."

'Hatalarınız ne kadar fazla ise kendinizi o kadar çok korumak istersiniz'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2. Başkanı Ali Atakan ise 3 bin güvenlik kameralı 'önlemin' "Halktan korunma çabası anlamına geldiğini" söyledi. Saray'ın kendini koruma çabasının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Atakan, "Hatalarınız ne kadar fazla ise kendinizi o kadar çok korumak istersiniz. Bunca güvenlik önlemleri, güvenlik paketleri ve her yanda devam eden otoriter baskılar, bu korkunun da işareti ve eseri." ifadelerini kullandı.

'Sarayın maliyeti en az 5 milyar lira'

Ak Saray'ın bugüne kadar açıklanan maliyetleri dudak uçuklatacak cinsten. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 1 milyon 370 bin liraya mal olduğunu açıkladığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 'Maliyetleri açıklanırsa kamu ve kişiler zarar görür' dediği gerçek maliyetleri bilinmiyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2 bin odanın üzerinde oda bulunduğunu belirterek, maliyetin ise en az 5 milyar lira olduğunu iddia ediyor. Oda'nın bugüne kadar açıkladığı maliyet kalemleri şöyle: Saray için 1 milyon 200 bin liraya özel halı dokundu. Asansörlerinin maliyeti ise 30 milyon lira. Saray'ın çevresine 20 milyon liraya bahçe duvarı inşa edilirken, çevresi ise 1,5 milyon liralık dolomit taşıyla döşendi. Saray'da kullanılan kadeh bardakların ise tanesinin bin lira olduğu açıklandı. Saray'ın bir yıllık ısıtma bedeli 10 milyon lira iken, soğutma bedeli ise aylık 600 bin lira. Bahçeye dikilen lalelerin maliyeti ise 400 bin lira.