İşte Ak Saray'ın camisi

Mahkeme kararına rağmen inşa edilen ve yüksek maliyetiyle gündemden düşmeyen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na ek olarak inşa edilen cami ve kongre salonunun son fotoğrafları ortaya çıktı

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yargı kararlarına rağmen inşa edildiği için “Kaçak Saray” olarak adlandırılan konuta yapılan ek binaların da ruhsatı yok. Sarayın yapım işini üstlenen Rönesans firmasından bir yetkiliden alınan bilgiye göre saraya ek olarak at çiftliği, lojman ve sosyal tesis de yapılacak.

Evrensel’den Tamer Arda Erşin’in ulaştığı fotoğraflarda camii ve kongre salonunun inşaatının son aşaması gözüküyor. Başbakanlık Konutu olarak planlanan ve yargı kararlarına rağmen süren inşaat geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından konut Cumhurbaşkanlığı için kullanılmaya başlamıştı. İnşaatı sırasında ölümlü iş kazalarıyla da gündeme gelen sarayın temel işini taşeron İKSA firması yaptı. Cami ve kongre merkezi için kaba inşaatı Yeni Özdemir İnşaat ve AVM İnşaat isimli firmalar sürdürüyor. Valter Asansör ise sarayın maliyetiyle gündeme gelen asansörlerini yaptı.

Erdoğan konser de olsun istedi

Cami ve kongre salonu büyük oranda tamamlanırken daha önce planda yer almayan at çiftliği de saraya eklenecekler arasında. Edinilen bilgiye göre A ve B blok şeklinde yapılan kongre merkezinin konser de verilebilecek bir yapı olmasını isteyen Erdoğan, mühendislerden ve mimarlardan olumsuz yanıt alınca A blokun yıkılarak yeniden yapılmasını istedi.

Bunun üzerine ise blokun yıkılmadan konser verilebilecek hale getirilip, getirilmeyeceği yönünde araştırmalar başladı.

‘Seçim sonrasında MİT’e bina’

Sarayın yapım ihalesinin tamamını alan Rönesans firması yetkililerinden edinilen bilgiye göre MİT için de yeni bir bina yapılacak. Seçim sonrasına bırakılan binanın yeri için MİT’in Etimesgut’taki arazisi düşünülüyor. Rönesans firması bu binanın da ihalesini almak için çalışmalara başladı.

20 asansör daha yapılacak

Altın varaklı kadehleriyle bile tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayının asansörlerini Valter Asansör firması üstlendi. Edinilen bilgiye göre saraya 20 kişilik 50 adet asansör takıldı. Erdoğan’ın bindiği sırada asansörde bir arıza çıkma ihtimaline karşı bütün asansörler defalarca tek tek denendi. Valter firmasından bir yetkili 50 asansöre ek olarak 20 asansör daha yapılacağı bilgisini verirken, asansörlerin tanesinin 50 bin TL’ye mal olduğu iddia edildi. Daha önce Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yapılan 63 asansör için KDV hariç 17 milyon 500 bin TL harcandığını, 18 asansör daha yapılacağını iddia etmişti.