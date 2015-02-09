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'Melih Gökçek yöneticilerimizin can güvenliğini tehdit ediyor'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duruyusunda bulundu

09 Şubat 2015 19:16

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Twitter paylaşımları ve açıklamalarıyla, yöneticilerinin "can güvenliklerini tehdit ettiği" iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaptığı yazılı açıklamada, Gökçek hakkında daha önce de suç duyurusunda bulunduklarını, ancak bakanlığın soruşturma izni vermediğini ifade etti.

Gökçek'in, Twitter paylaşımları ve basına yaptığı açıklamalarla Mimarlar Odası Ankara Şubesini ve yöneticilerini hedef gösterdiğini savunan Candan, "Gökçek açıkça, oda yöneticilerimizin can güvenliğini tehdit etmektedir. Temsil ettiğimiz şube yöneticilerini de hedef haline getiren bu tutum suç teşkil ettiği için bu kez kurumsal suç duyurularının yanında, yönetim kurulu üyeleri olarak da suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.

 

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