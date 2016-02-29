Aile Bakanı: Kadına şiddette iyi hal indiriminin kaldırılmasının kapı gibi arkasındayım

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, kadın cinayetlerinde sanıkların cezalarında iyi hal indirimi uygulamasının kaldırılması için çalışma başlattıklarını belirterek, “Kararımın arkasında kapı gibi duracağım” dedi. Mersin’de tecavüz edildikten sonra yakılarak öldürülen Özgecan Aslan ve Kayseri’de öğretmenin cinsel saldırısına uğradığı için intihar eden Cansel olayından sonra kadın cinayetlerinde sanıkların cezalarında iyi hal indirimine gidilmesi kararına yönelik tepkiler yeniden gündeme gelmişti.

Ramazanoğlu’nun bu konudaki kararını Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi köşesinden duyurdu. Selvi, Bakan Ramazanoğlu’nun kadın cinayetlerinde iyi hal indiriminin sonlandırılması konusunda kararlı olduğunu belirtti. Selvi’nin Yeni Şafak’ta “Anayasa ve başkanlık sisteminde yol haritası” başlığıyla bugün (29.02.2016) yayımlanan yazısında Bakan Ramazanoğlu’nun kararına ilişkin bölüm şöyle:

“Kuliste bakanlarla sohbet ettik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu ile Cansel kızımızın intiharı üzerine yaptığı açıklamayı konuştuk. Sema Ramazanoğlu, iyi hal indiriminin kaldırılması için bir mücadele başlattı. Bakan hanımı çok kararlı gördüm. “Kararımın arkasında kapı gibi duracağım” dedi. Gül gibi evlatlarımızın hayatlarını söndüren cani ruhlu insanlara iyi hal indirimine ben de isyan ediyorum. Neyin iyi haliymiş? Özgecan'lara kıyanlara, Cansel'leri intihara sürükleyenlere hangi hallerinden dolayı iyi hal indirimi uygulanacak? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nı sonuna kadar destekliyorum.”

Ayrıca CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de Şubat ayı başında, kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasına yönelik kanun teklifi sunmuştu.