CHP: Kadın ve çocuğa şiddet insanlık suçu, tahrik ve iyi hal indirimi kaldırılsın

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kadın cinayetlerindeki tahrik ve iyi hal indiriminin kaldırılmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Kanun teklifinde “Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Vermiş olduğumuz kanun teklifiyle, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesine sayılan suçların kadın ve çocuklara karşı işlenmesi halinde tahrik ve iyi hal indirimi kaldırılmaktadır" denildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, Nazlıaka'nın Meclis Başkanlığı'na verdiği kanun teklifinin gerekçesi şöyle;

"Ülkemizde her gün ortalama beş kadın erkekler tarafından öldürülmektedir. Kadın cinayetleri 2002-2009 yılları arasında yüzde 1400 artmıştır. AKP iktidara geldiği 2002 yılında Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre öldürülen kadın sayısı 66 iken bu sayı 2003'te 83'e, 2004'te 164'de, 2005'te 317'ye, 2006'da 663'e, 2007'de 1011'e, 2008'de 806 yükselmiştir. 2009'un ilk altı ayında sayının 963 olduğu bilinmektedir. 2009 yılından sonra ise istatistikler açıklanmamıştır. Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalara rağmen Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın cinayetleri ve kadınların uğradığı şiddete ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmamaktadır. Zaman zaman paylaşılan verilerin ise çarptırıldığı bilinmektedir."

2014 yılında en az 281 kadın öldürüldü

"Gazete haberlerinden derlenen bilgilere göre 2014 yılında erkekler en az 281 kadın öldürmüş, 560 kadın yaralanmış, 109 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etmiş, ,40 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmuştur. 2014 yılının 11 aylık döneminde 523 kadına şiddet uygulamıştır. Kadına yönelik şiddete ilişkin davalarda, sanıkların takım elbise giymeleri, dava esnasında efendi durmaları iyi hal indirimine neden olmaktadır.

‘Makyaj yapmaları tahrik sayılıyor’

"Öldürülen ya da şiddet uğrayan kadınların ise giydikleri elbiselerin rengi, makyaj yapmaları, evlerine bir saat geç gelmeleri, cep telefonuyla sıkça konuşması gibi nedenler tahrik sayılarak büyük ceza indirimleri uygulanmaktadır. Çağdaş hukuk normlarıyla bağdaşmadığı yönünde ağır eleştiriler yapılan bu kararların kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin artmasında etkili olduğu yorumları yapılmaktadır."

‘Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır’

"Bu davalarda verilen kararlar suçun önlenmesinin ve mağdurun korunmasının yollarından biri olan cezaları etkisiz bırakmaktadır. Yaşama hakkı kutsaldır. En temel insan hakkı olan yaşama hakkı hukuk devletinin de sunduğu en önemli güvencedir. Bu hakka yönelen tehditlerin hukuk kuralları içinde katı biçimde yorumlanması gerekmektedir. Toplumun en savunmasız kesimi olan kadın ve çocukların yaşam hakkına yönelen suçlarda ceza indirimi uygulanmaması, yaşam hakkının korunması açısında da büyük önem taşıyacaktır. Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlar insanlığa karşı işlenmiş suçlardır. Vermiş olduğumuz kanun teklifiyle, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 82 nci maddesine sayılan suçların kadın ve çocuklara karşı işlenmesi halinde tahrik ve iyi hal indirimi kaldırılmaktadır."