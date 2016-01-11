Öğrencisine tacizle suçlanan öğretmene iyi hal indirimi

Adana’da, kız öğrencisi G.B.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan resim öğretmeni 48 yaşındaki İ.S., iyi hal indiriminden yararlanıp 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Seyhan İlçesi’ndeki bir ilköğretim okulunun müdürü, 28 Mart 2012’de polisi arayıp, resim öğretmeni İ.S.’nin o tarihte 14 yaşında olan 8’inci sınıf öğrencisi G.B.’ye cinsel istismarda bulunduğunu ihbar etti. Polislerin evinde gözaltına aldığı İ.S., suçlamayı kabul etmedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bir süre tutuklu kalıp itiraz üzerine tahliye edilen İ.S. hakkında ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

Yargılama sırasında 2014’te çocuklara yönelik cinsel istismar suçu cezalarını düzenleyen 5237 Sayılı Kanun’un 103’üncü maddesinde değişikliğe gidilerek 8 yıl olan ceza üst sınırı 15 yıla çıkarıldı. Yasal değişiklik üzerine hakim, ceza fazlalaştığı ve yasa değişikliği ile lehte hüküm bulunup bulunmadığı gerekçesi ile dosyayı görevsizlik kararıyla Adana Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Bunun üzerine dava 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

“İftirada bulundu”

15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya devam eden İ.S., iftiraya uğradığını öne sürerek, "Tüm sınıftan sene boyunca yapmış oldukları çalışmaları içerir ürün dosyasını belirlediğim tarihe kadar teslim etmelerini, teslim etmeyenlerin sınıfta kalacağını da söylemiştim. G.B. ile bazı tanıklık yapan öğrenciler zamanında teslim etmediler. O gün de G.B. resimlerinin hatalı olması sebebiyle benden yardım istedi. Sınıfın kapısı açıktı. Sınıfa girip çıkan öğrenciler vardı. Benim kesinlikle öğrencimi öperek cinsel tacizde bulunmam söz konusu değildir. Sanıyorum ürün dosyasını zamanında teslim etmediği için böyle bir iftirada bulunmuş. Diğer arkadaşları da buna destek çıkmış"dedi.

“Kendisine direndim”

İ.S.’den şikayetçi olan G.B. ise olayı şöyle anlattı: "Teneffüs zili çalınca arkadaşlarım dışarı çıktı. Ben de çıkarken kolumdan tutup ’Sen kal resmini tamamla’ dedi. Beni bekleyen 2 arkadaşıma da ’Siz dışarı çıkın’ dedi. Resmime yardım etmek amacıyla benim arkamdan yaklaştı. Beni kendisine doğru döndürerek dudağımdan öpmek istedi. Ben direndim, kendisini ittim. Bu sırada beni öptü. Sesimi yükselttim, bağırmaya başladım. Sınıfın önünde beklemekte olan arkadaşlarım birbirlerinin üzerine çıkarak kapının üzerindeki pencereden bu durumu görmüşler. Ben kesinlikte iftira atmıyorum."

Mahkeme heyeti, İ.S.’ye cinsel istismar suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi, öğretmen olması nedeniyle cezasında artırım uygulayarak 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. İ.S.’nin duruşmalar sırasında iyi hali nedeniyle indirim uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 3 yıl 9 aya düşürdü. Öğretmen, kararın Yargıtay’da onanmasından sonra yattığı kısa süre hapis dönemi hesaplanarak yeniden cezaevine girecek.