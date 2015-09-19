Arabayla sevgilisinin üzerinden geçti, 'iyi hal indirimi' aldı!

Antalya’da arabayla üzerinden geçilerek öldürülen Hüsne Aslan davasında mahkeme heyeti, sanık Şahin Koçar’a ‘iyi hal’den indiriminden 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Antalya'da erkek arkadaşı Koçar tarafından ezilerek öldürülen Hüsne Aslan cinayetinde mahkeme kararını dün açıkladı. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker tarafından sanık Koçar hakkında hazırlanan iddianamede, Hüsne Aslan'ın taverna isteğini reddettiği ve bu nedenle aralarında kavga çıktığı yazıldı. Ayrıca iddianamede Hüsne Aslan'ın aracın yarı açık kapısından sarkmış bir şekilde sürüklendiği ve yere düşünce aracın arka tekerinin genç kadının kafasının üzerinden geçmesiyle hayatını kaybettiği belirtildi. 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık hakkında 'Olası kastla insan öldürme' suçlamasıyla dava açılarak 25 yıl hapis cezasıyla yargılandı.

İHA'nın haberine göre, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Şahin Koçar (30) ile sanığın avukatları hazır bulundu. Sanık Avukatı Sedat Esen, olayın bir kasten adam öldürme olmadığını bir trafik kazası olduğunu söyledi. Olay yerinde keşif yapılmasını da talep eden Avukat Esen, ayrıca şahitlerin anlatımlarının da çelişkili olduğunu savundu. Sanık Koçar ise savunmasında kasten kimseyi öldürmediğini söyledi. Aracında hiçbir hasar olmadığını olayın anlatılmış olduğu gibi yaşanması halinde aracının kapısında hasar oluşacağını da savunan Koçar, "Ben bilerek Hüsne'nin ölümüne sebep olmadım. Tartışma anında olay yerinden uzaklaşmak istedim" dedi. Savunmaların ardından karar veren mahkeme heyeti, sanık Koçar'ın 20 yıl hapsine iyi hal indirimi de göz önünde bulundurularak cezanın 16 yıl 8 ay olarak sabitlenmesine karar verdi.