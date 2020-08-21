Ahmet Taşgetiren: Bahçeli'nin “Eve dön” çağrısı ne kadar operasyonelse İyi Parti'nin Erdoğan'a çağrısı da o kadar operasyonel

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi. Taşgetiren, "Bahçeli'nin 'Eve dön' çağrısı ne kadar operasyonelse İyi Parti'nin Erdoğan'a çağrısı da o kadar operasyonel" yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "Meral Akşener’e Bahçeli tarafından 'Eve dön' çağrılarının yapıldığı, bu çağrıların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da takviye edildiği günlerde İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun bir değerlendirmesi oldu. Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne konan bir siyaset hesabı idi." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Ya da bir tür karşı hamle. Şöyle ki: 'Yüzde 50 artı 1 değişsin. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişsin, Bundan doğacak değişikliklerden ilk istifade edecek olan Sayın Cumhurbaşkanı olacaktır. Yani, yüzde 40’a mı düşer, kaça düşerse düşsün. Bu sistem değiştiği andan itibaren yine en avantajlı olan Tayyip Bey olacaktır. Olsun. Yeter ki bu sistemin memleketin yükünü çekemez hale geldiği görülsün ve bundan vazgeçilsin. Bu teklif Tayyip Bey için bir tekliftir." ifadesini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Ağıralioğlu, belli ki yüzde 50 artı 1’i bulmanın Tayyip Erdoğan’ı zorladığını, MHP’nin desteğine muhtaç hale getirdiğini, bunun da örtülü bir koalisyon ilişkisi olduğunu, yapılan pazarlığın bilinmediğini, oysa koalisyon olsa bile bunun şartlarının belli olacağını, üstelik şu andaki oy dağılımlarına göre Ak Parti’nin yüzde 40’a bile düşse iktidarın büyük ortağı olarak belirleyici konumda bulunacağını ifade etmiş oluyor. Bu bir tür “Devlet Bahçeli’nin ipoteğinden kurtul” çağrısıdır. “Eve dön” ne kadar operasyonel ise bu hesap da o ölçüde operasyoneldir.

Bu, aslında Ağıralioğlu’nun birdenbire keşfettiği bir hesap değil. Çok önceden biliniyor. Ancak o ihtimal devre dışı bırakılarak yüründü.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Evine dön" çağrısı yaptı. Erdoğan, Bahçeli'nin davetini yadırgamadığını belirterek, "Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" düşüncesini dile getirmişti.

Akşener çağrıya ilişkin, 'Siyasi magazin' yorumunu yapmıştı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan döviz kuru artışı yorumu: Kimse halkı yanıltmaya çalışmasın, dünden daha güçlüyüz

TIKLAYIN | Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e "Evine dön" çağrısı

TIKLAYIN | Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt

TIKLAYIN | Bahçeli Akşener’e neden "eve dön" çağrısı yaptı?

TIKLAYIN | Kulis: Bahçeli'nin Akşener'e "Evine dön" çağrısı MHP'li vekillerde de karşılık bulmadı

TIKLAYIN | Ahmet Hakan: Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçime 'AK Parti, İyi Parti ve MHP' üçlüsüyle girmek istiyor

TIKLAYIN | Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt

TIKLAYIN | Erdoğan: Bahçeli’nin davetini yadırgamadım; birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir

TIKLAYIN | Akşener: Bahçeli'nin söylediklerinden hiçbir şey anlamadım ama Erdoğan'ın açıklamalarından anlaşıldı ki Cumhur İttifakı'na çağrı gibi yapılmış