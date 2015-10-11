Ahmet Hakan'dan MİT Müsteşarı Fidan'a: Vazifenizi yapsanız kanlı provokasyonları önlemiş olursunuz

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamı olan Ankara'daki saldırıya ilişkin olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı suçladı. İsim vermeden MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı eleştiren Hakan, saldırıya uğramadan önce kendisi için ağır ifadelerle "İstesek seni sinek gibi ezeriz" diyen Star yazarı Cem Küçük'le Fidan'ın yaptığı öne sürülen gizli görüşmeyi hatırlattı. Hakan, "Ey MİT yetkilisi; ölüm tehdidinde bulunan bir 'tetikçi bozuntusu' ile devletin en üst düzey resepsiyonunda yarım saat hususi ve sıcak görüşme yapıp, ona ayırdığınız zamanı istihbarata ayırırsanız vazifenizi yapıp kanlı provokasyonları önlemiş olursunuz" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Şahit ol ey Ankara'nın tren garı" başlığıyla yayımlanan (11 Ekim 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

MİT ne işe yarar

Sen ey MİT yetkilisi!

Gazetesindeki köşesinden "İstesek seni sinek gibi ezeriz. Merhamet ediyoruz da ondan hayattasın" diye alenen ve resmen ölüm tehdidinde bulunan bir "tetikçi bozuntusu" ile devletin en üst düzey resepsiyonunda yarım saat hususi ve sıcak görüşme yapacağınıza...

Biraz da...

Ülkeyi kana bulayan hain ve alçak bir saldırının istihbaratını alıp da önlemeye çalışın.

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Tetikçiye ayırdığınız zamanı istihbarata ayırırsanız...

Vazifenizi yapıp kanlı provokasyonları önlemiş olursunuz.

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