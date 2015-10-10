Ankara katliamı için 3 gün yas ilan edildi

Başbakan Ahmet Davutoğlu en az 95 kişinin hayatını kaybettiği Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırılarından biri olan Ankara'daki patlama sonrasında 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Barış Mitingi'ndeki saldırıda en az 95 kişinin hayatını kaybettiği, 180'den fazlka kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili Çankaya Köşkü'nde açıklama yaptı. Davutoğlu, "Bugün aldığımız kararla, terör saldırılarında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız için, şehitlerimiz için 3 günlük ulusal yas ilan etme kararı aldık" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, güvenlik zafiyeti iddiaları ile ilgili yöneltilen bir soruya; "Herhangi bir eksiklik, zaaf söz konusuysa kesinlikle giderilmesi için gerekli tedbirleri alır, ihmal varsa gerekli adımları atarız" şeklinde yanıt verdi. Başbakan, olayın mitingin gerçekleşeceği yerde cereyan etmediğini ifade ederek, "Arama alanlarına barikatlar konup, gelen herkes aranarak miting meydanına sokuluyor. Burası miting alanı değil. Herhangi bir bomba yerleştirilmesine tedbir olarak ön inceleme yapılıyor. Orası miting alanına giden yol. Bu grup içine sızmış ya da bu grup içinde daha önce bulunan 2 kişi, insan araması yapılmadığı için orada bu patlamayı gerçekleştiriyor. Bütün detaylar incelenir, gerekli tedbirler alınır" dedi.

Başbakanlık, Suudi Arabistan lideri Abdullah bin Abdulaziz el-Suud'un vefatı sebebiyle bir günlük yas ilan etmişti. Hükümet, Suruç ve Dağlıca'da yas ilan etmemesi ile eleştiriliyordu.

En son, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının ardından üç günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Hürriyet gazetesinin derlemesiyle Türkiye'nin son yıllarda ulusal yas ilan ettiği olaylar şöyle:

Ocak 2012

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının ardından dört günlük ulusal yas ilan edildi.

Mayıs 2014

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma faciasının ardından üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Temmuz 2014

İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen ve 1800'ü aşkın Filistinlinin hayatına mâl olan Koruyucu Hat Operasyonu'nun ardından üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Aralık 2014

Pakistan'da Taliban'ın Peşaver kentinde düzenlediği saldırıda çoğu öğrenci, 145 kişinin öldürülmesinin ardından bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Ocak 2015

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud'un vefatının ardından bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Haziran 2015

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının ardından üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Ulusal yas nedir?

Türkiye'de milli yas ilan prosedürü, Türk Bayrağı Kanunu ve bu kanuna bağlı tüzük tarafından belirleniyor.

İlgili yasa, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım günleri haricinde Türk Bayrağı'nın yarıya çekileceği halleri belirleme yetkisini Başbakanlığa veriyor.

Türk Bayrağı Kanunu'nun "Bayrağın Yarıya Çekilmesi" başlıklı 4'üncü maddesindeki, "Türk bayrağı, yas alameti olarak 10 Kasım'da yarıya çekilir. Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.

"Cumhurbaşkanlığı, Hükümet kanalları, limanda demirli veya seyir halinde bulunan makineli, büyük ve küçük her çeşit deniz aracıyla devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları" her gün bayrak çekilecek yerler olarak sıralanıyor. Yasa hükmüne göre, milli yas ilan edilmesi halinde dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve 10 Kasım günü hariç Anıtkabir'de bayraklar yarıya indirilmiyor.

Uluslararası camiada yankı uyandıran toplumsal facialar üzerine de milli yas ilan edilerek, bayraklar yarıya indiriliyor. Milli yas kararı, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başbakanlıkta yapılan değerlendirmenin ardından gerekli görülmesi halinde alınıyor.