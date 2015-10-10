Patlama alanında demir bilyeler çıktı!

Barış Mitingi'ne gitmek üzere toplanma noktası seçilen Ankara Tren Garı Kavşağı'nda meydana gelen ve 95 kişinin hayatını kaybettiği ve 246 kişinin yaralandığı iki ayrı patlamanın ardından yere saçılan bilyeler dikkat çekti. Yaklaşık 100 metre mesafeye yayılan bilyeler, patlamaya yol açanın parça tesirli bir bomba olabileceğine işaret ediyor. Bilyeler, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok kişi tarafından gündeme getirilen canlı bomba iddialarını güçlendiriyor.

Suruç'ta 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda da benzer bir bombayla katliam yapıldığı belirtiliyor. Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde 20 Temmuz'da düzenlenen bombalı intihar saldırısını düzenleyenin IŞİD ile ilişkisi olan Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu belirlenmişti.

Ankara'daki patlama sırasında mitinge katılmak üzere orada olan CHP Milletvekili Musa Çam yaşadıklarını Milliyet’ten Ünal Çam’a anlattı.

Çam, "Mitinge katılmak üzere oradaydım. Bizi kortejin yaklaşık 30-40 metre arkasında, çok kısa aralıklarla iki patlama gerçekleşti. Benim hemen önüme bir bilye düştü. Büyük bir panik yaşandı. Organizasyon komitesi derhal mitingi iptal etti. Herkes yaralıların yardımına koştu" dedi

Suruç benzeri düzenek...



Patlamanın nedeninin bir canlı bomba olup olmadığını bilmediğini söyleyen Çam, "Ancak önceden hazırlanmış bir düzenek bir plan olduğu belli. Suruç benzeri bir olay yaşandı” dedi. Çam, olayın çok hızlı şekilde aydınlatılması çağrısında bulundu.