Kılıçdaroğlu: İki canlı bombadan söz ediliyor, rakamlar iç açıcı değil

Ankara'da Barış Mitingi yürüyüşünün başlayacağı tren garı kavşağında meydana gelen ve 95 kişinin hayatını kaybettiği ve 246 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tablonun netleşmesini bekliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımı süratle olay yerine gönderdim. Gelen rakamlar gerçekten iç açıcı değil. İki canlı bombadan söz ediliyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Çok üzgünüm, Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor. Yazık günah bu ülkeye. Hepimizin, siyasi görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, hepimizin terörü ortak lanetlemesi lazım. Türkiye’nin hak etmediği bir tabloyu zorla dayatmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Teröre lanet okuyacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütün Türkiye’de etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Hemen Ankara’ya geçeceğim. Yetkili organlarımızı toplayacağız. Tablonun netleşmesini de bekliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımı süratle olay yerine gönderdim. Gelen rakamlar gerçekten iç açıcı değil. İki canlı bombadan söz ediliyor.

Bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama Türkiye böyle mi yönetilir? Ne derdimiz var bizim? Neden gencecik fidanlarımız teröre kurban gitsinler. Biz güzel bir ülke, huzur içinde bir ülke istiyoruz.

Dayatmayı terör noktasına taşımak hangi vicdan kabul eder. Terörü bitirmek için şunu yapalım. Hay hay şunu yapalım. Terörü bitirmek mi istiyorsunuz? Bitirin kardeşim. Bizden bir şey mi istiyorsunuz? Yapmaya hazırız. Bütün gücümüzle.

Analar ağlamasın. Ağlamasın da lafla olmuyor. Defalarca söyledim, bütün siyasi partilerin terör konusunda amasız dil kullanması lazım. Bu bütün evrensel bir kuraldır.