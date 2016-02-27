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Politika

Ahmet Hakan'dan HDP'ye cevap: Sırtımı dağlara yaslamıyorum, silahlı bir örgütüm yok!

"Muhatabıma çok derin pişmanlıklar yaşatırım"

27 Şubat 2016 10:53

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ve HDP arasındaki Ankara'yı kana bulayan Abdulbaki Sömer için taziye ziyaretine giden HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer üzerinden başlayan tartışma karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Önceki gün Hakan, "Parlamentoda ballı maaşlar alıp gel keyfim gel diyeceğinize... Gidip kendinizi patlatsanıza..." sözlerine "Hiçbir zaman siyasal linç kampanyasına katılan Ahmet Hakan'ın korkak ve kaypak yolunda yürümedik" diyerek tepki gösteren HDP'ye yanıt verdi. Hakan, "Silahlı ya da silahsız, herhangi bir örgütüm yok. Sırtımı dağlara, bağrımı ovalara yaslamıyorum" göndermesi yaptı.

“Ahmet Hakan’ı evinde ziyarete gitmiştim. Çok pişmanım” diyen HDP'li Pervin Buldan'ı da eleştirdi. "Bundan böyle başıma herhangi bir bela gelirse sakın bana 'geçmiş olsun, başın sağ olsun' falan demeyin" çağrısı yapan Hakan, Çünkü 'ama bana geçmiş olsun dedi, ama bana başın sağ olsun dedi, ama bana su verdi' falan demem, gerektiğinde en sert şekilde eleştiririm. Ve muhatabıma çok derin pişmanlıklar yaşatırım" ifadesini kullandı. Hakan, Ali Ekber Çiçek'in sözlerini hatırlatarak, "Kılma cenazemi, lazım değilsen" dedi.

Hakan'ın Hürriyet'te "HDP'nin açıklamasına cevap veriyorum" başlığıyla yayımlanan (27 Şubat 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

HDP Merkez Yürütme Kurulu, yayınladığı bildiride benim için "Korkak" ve "Kaypak" demiş.

*

“Korkak” suçlamasına cevabım şudur:

*

-Silahlı ya da silahsız, herhangi bir örgütüm yok.
-Sırtımı dağlara, bağrımı ovalara yaslamıyorum. 
-Yanımda yöremde canlı bomba olmayı göze alabilecek denli gözü dönmüş bir tek kişi bile yok.
-Buna rağmen silahlı terör örgütünün hışmını üzerime çekecek, canlı bomba olacak kadar gözü dönmüşleri kızdıracak yazıları, gözümü hiç kırpmadan yazabiliyorum.
-Bu mudur korkaklık?

*

“Kaypak” suçlamasına gelince...

*

-Eğer kaypak olmamaktan kastınız, siz ne yaparsanız yapın, hep ve daima sizin yanınızda olmaksa... Açık söylüyorum: Ben bir kaypağım.
-Siz demokrasiden, özgürlükten, Türkiyelilikten yana olduğunuzda sizin yanınızda olurum ve sizinle beraber bu toprakların en güzel türkülerini söylerim.
-Ama siz dağlara dönüp sıkılmış yumruklarınızla “durun” diye haykıramazsanız... Canlı bombanın taziyesine gidilmesine çok net ve sert bir şekilde itiraz edemezseniz... Hendek ve barikatlara selam çakarsanız... 
-Anında kaypaklık yapar karşınıza geçerim.

Kılma cenazemi, lazım değilsen

Saldırıya uğradığımda...

Beni evimde ziyaret etme nezaketi gösteren isimlerden biri de HDP’li Pervin Buldan’dı.

*

Pervin Buldan, HDP ile ilgili eleştirilerimin ardından sosyal medyada şu mesajı paylaşmış:
“Ahmet Hakan’ı evinde ziyarete gitmiştim. Çok pişmanım.”

*

Pervin Buldan gibi pişmanlık yaşamak istemeyenlere sesleniyorum:

*

Bundan böyle... Başıma herhangi bir bela gelirse... Mesela hastalanırsam... Ya da Allah gecinden versin bir yakınımı falan kaybedersem... 
Sakın bana “geçmiş olsun, başın sağ olsun” falan demeyin.
Çünkü “ama bana geçmiş olsun dedi, ama bana başın sağ olsun dedi, ama bana su verdi” falan demem, gerektiğinde en sert şekilde eleştiririm. 
Ve muhatabıma çok derin pişmanlıklar yaşatırım.

*

Kısacası...
Ali Ekber Çiçek üstadımızın dilinden söylersem:
Kılma cenazemi, lazım değilsen.

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