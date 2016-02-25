HDP: Ahmet Hakan, siyasal linç kampanyasına katıldı, hiçbir zaman onun kaypak yolunda yürümedik!

HDP, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın kendilerine yönelik söylediği "Parlamentoda ballı maaşlar alıp gel keyfim gel diyeceğinize... Gidip kendinizi patlatsanıza..." sözlerine tepki gösterdi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Ahmet Hakan'ın var olan siyasal linç kapmpanyasına bir kez daha büyük bir iştahla katılan tarzını kabul edemiyoruz" dendi. "Linç kampanyasına benzin dökmenin ne anlama geldiğini Hrant Dink'ten, Tahir Elçi'den biliyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "AKP ve yandaş medyanın siyasal lincinin kabul edilemeyeceği" söylendi. Açıklamada, "Evet, şiddeti, savaşı, ölmeyi ve öldürmeyi hiç bir zaman kutsamadık, teşvik etmedik, ama Allah’tan başka kimseden de korkmadık. Aldığı haksız tehditler ve uğradığı alçak saldırı sonrası dik durmak yerine korkmayı ve alçalmayı tercih edenlerin kaypak yolundan da hiç bir zaman yürümedik" dendi.

Açıklamada şöyle dendi:

AKP ve yandaş medyanın siyasal lincini kabullenmiyoruz...

Toplumun çok farklı kesimlerinden yüz binlerce insanın uzun süreli ve zorlu çalışmalarıyla olgunlaşan, siyasal tarihimizin en önemli demokrasi projesi olan HDP, yasal ve demokratik siyaset zemininde mücadele eden, bu zemini güçlendirmek için çabalayan, son seçimlerde 6 milyondan fazla yurttaşın oyunu alan ve Meclis’te 59 milletvekiliyle temsil edilen bir partidir.

Partimizi demokratik siyaset alanından dışlamak için daha önce de pek çok girişim oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım seçim dönemlerinde, binalarımıza ve çalışmalarımıza yönelik 400 civarında saldırı yaşandı. Bileşenimiz olan siyasi akımların geçmişte pek çok partisi kapatıldı ve milletvekilleri yaka paça Meclis’ten atıldı, ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Seçmenlerimize, Eş Genel Başkanlarımıza, MYK üyelerimize, milletvekillerimize, üyelerimize yönelik siyasal linç kampanyaları, fiziki saldırılar düzenlendi ve düzenleniyor. Tüm bu yaşananlara rağmen partimiz demokratik siyaset zeminindeki özgürlük, demokrasi, eşitlik ve barış mücadelesinden asla uzaklaşmadı, kararlılığından dönmedi.

Eleştiriye her zaman açık olduk. En acımasız suçlamaları bile gerçeklerden taviz vermeden yanıtladık. Ama maalesef eleştiri adı altında başlatılan siyasal linç kampanyaları durmadı ve biliyoruz ki, zihniyet değişmedikçe de durmayacak.

Son olarak Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olan ve CNN Türk kanalında program yapan gazeteci Ahmet Hakan’ın var olan siyasal linç kampanyasına bir kez daha büyük bir iştahla katılan tarzı, “halkların demokratik canlı bombası,” “alçaklar, korkaklar” şeklindeki sözleri kabul edebileceğimiz ve eleştiri sınırlarında ifade edilmiş düşünceler olarak görebileceğimiz sözler değildir.

Bizlere “canlı bomba olun, hendeğe girin, kendinizi patlatın” önerilerini yaparak linç kampanyasına benzin dökenlerin bu tutumu da HDP’yi demokratik siyaset alanından uzaklaştıramayacaktır. Evet şiddeti, savaşı, ölmeyi ve öldürmeyi hiç bir zaman kutsamadık, teşvik etmedik, ama Allah’tan başka kimseden de korkmadık. Aldığı haksız tehditler ve uğradığı alçak saldırı sonrası dik durmak yerine korkmayı ve alçalmayı tercih edenlerin kaypak yolundan da hiç bir zaman yürümedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde yürütüldüğü anlaşılan “HDP’yi provoke etme” kampanyası beyhude, gazetecilerin bu ucuz kampanyaya alet olması ise kendileri ve Türkiye basın camiası adına üzücüdür.

Cumhurbaşkanı’nın son muhtarlar toplantısında Meclis’e talimat vererek milletvekillerimiz hakkında düzenlenen fezlekelerin işleme konulmasını istediği günlerde linç kampanyasına benzin dökmenin ne anlama geldiğini de biliyoruz. Biz bunu Hrant Dink’ten, Tahir Elçi’den hatırlıyoruz.

Partimiz kolay günlerin naylon partisi olarak kurulmadı. En azılı dalgalara bile dayanacak gücümüz, rotamızı kaybetmeden bizleri özgürlük ve barış limanına ulaştıracak sağlam bir pusulamız vardır. Ülkeyi kan gölüne çevirenlere şirinlik yaparak kendini rezil rüsva duruma düşürenleri de, bu zorlu günlerde ilkelerinden taviz vermeden direnenleri de unutmayacağız.

HDP, başladığı zorlu yolculuğu, tam da halklarımıza verdiğimiz sözün gereğini, yani özgür bir ülkeyi ve barış içinde kardeşçe yaşayacağımız bir ortamı var edinceye kadar ısrarla sürdürecektir.

Halkların Demokratik Partisi – HDP

Merkez Yürütme Kurulu (MYK)