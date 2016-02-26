Ahmet Hakan: "Düne kadar Demirtaş'a saz çaldırıyordun" diyenler, düne kadar PKK ile aynı masada oturuyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, dün yayımlanan 'Halkların demokratik canlı bombası" başlıklı yazısına gelen eleştirilere cevap verdi. "En az HDP'liler kadar, bazı iktidar yanlıları da bundan pek hoşlanmamış görünüyor" diyen Hakan, "Daha düne kadar ne yapıyorlarsa bugün tam tersini yapanların savunucuları, 'daha düne kadar saz çaldırıyordun, bugün de çıkmış ağır vuruyorsun' falan diye bana laf sokuyorlar. Gören de zannedecek ki... Bu itirazı dile getirenler... Daha düne kadar PKK ile görüşme masasında oturmuyorlardı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, Ankara'da 29 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili olan Abdulbaki Sömer için kurulan taziye evini ziyaret eden Van Milletvekili Tuba Hezer üzerinden HDP'yi ağır ifadelerle eleştirmiş, partililer için "Parlamentoda ballı maaşlar alıp gel keyfim gel diyeceğinize... Gidip kendinizi patlatsanıza... Alçaksınız anladık, bari 'hem korkak hem alçak' olmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Hakan'ın "'Daha düne kadar saz çaldırıyordun' diyenlere" başlığıyla yayımlanan (26 Şubat 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ağır sayılabilecek HDP eleştirileri yapmaya başladım ya...

Bakıyorum:

En az HDP’liler kadar, bazı iktidar yanlıları da bundan pek hoşlanmamış görünüyor.

İktidar yanlılarının itiraz ettikleri nokta şu:

“Daha düne kadar saz çaldırıyordun, bugünse ağır vuruyorsun... Ne iş?”

Gören de zannedecek ki...

Bu itirazı dile getirenler...

-Daha düne kadar PKK ile görüşme masasında oturmuyorlardı.

-Daha düne kadar Diyarbakır meydanlarında Öcalan mektupları okutmuyorlardı.

-Daha düne kadar Kandil’e mektuplar yollamıyorlardı.

-Daha düne kadar “güvenlikçi yaklaşımlarla bu sorun çözülmez” diye gürlemiyorlardı.

Daha düne kadar ne yapıyorlarsa bugün tam tersini yapanların savunucuları, “daha düne kadar saz çaldırıyordun, bugün de çıkmış ağır vuruyorsun” falan diye bana laf sokuyorlar.

Çıldırmıyoruz falan ya...

Gerçekten büyük başarı.