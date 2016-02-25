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Politika

Ahmet Hakan'dan HDP'ye: Meclis'te ballı maaşlar alıp gel keyfim gel yapacağınıza, kendinizi patlatsanıza!

"Alçaksınız anladık, bari 'hem korkak hem alçak' olmayın"

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer (Soldan ikinci)

25 Şubat 2016 13:37

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ankara'da 29 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili olan Abdulbaki Sömer için kurulan taziye evini ziyaret eden Van Milletvekili Tuba Hezer üzerinden HDP'yi ağır ifadelerle eleştirdi. "Madem canlı bomba olup kendini patlatmak, kutsanacak bir mücadele yöntemidir. Ne diye bu yöntemi sadece birkaç garibana bırakıyorsunuz ki?" diye soran Hakan, "Parlamentoda ballı maaşlar alıp gel keyfim gel diyeceğinize... Gidip kendinizi patlatsanıza..." dedi. Hakan, "Alçaksınız anladık, bari 'hem korkak hem alçak' olmayın" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün (24 Şubat 2016) muhtarlara yaptığı konuşmada, “Dünyanın hiçbir yerinde intihar bombacısına sahip çıkan parti olamaz” diyerek, TBMM'ye HDP'lilerin dokunulmazlığını kaldırma çağrısı yapmıştı.

Hakan'ın Hürriyet'te "Halkların demokratik canlı bombası" başlığıyla yayımlanan (25 Şubat 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

IŞİD'in canlı bombası kendisini patlatınca...

“Aman da ne barbar örgüt, aman da ne cani bir çete” falan deyip duruyordunuz.

Ama sizinkilerden biri canlı bomba olup kendini patlatınca...
Hemen “Ama bu halkların demokratik canlı bombasıdır heval” tavrını takınıverdiniz.

*

Canlı bomba olup onlarca masumun canına kıymak...
Hangi halkın, hangi demokratik kitabında yazıyor?

*

Ağzınızı açarken “barış” diyeceksiniz, ağzınızı kapatırken “demokrasi” diyeceksiniz.
Sonra da canlı bomba için açılan taziye çadırına gidip, “Aman da benim aslanım ne de güzel kendini patlatırmış böyle” diye pışpışlama yapacaksınız.

*

Madem canlı bomba olup kendini patlatmak, kutsanacak bir mücadele yöntemidir.
Ne diye bu yöntemi sadece birkaç garibana bırakıyorsunuz ki?
Parlamentoda ballı maaşlar alıp gel keyfim gel diyeceğinize...
Gidip kendinizi patlatsanıza...

*

-Hendek kutsalsa... 
-Barikat direnişse...
-Canlı bomba olmak, halk için kendini feda etmekse...
Ne diye sosyal medyada PKK trollüğü yaparak bana hakaretler yağdırıyorsunuz ki a be canlı bomba seviciler!
Yattığınız yerden trollük yapacağınıza...
Hendeğe girsenize, barikata geçsenize, kendinizi patlatsanıza...

*

Alçaksınız anladık, bari “hem korkak hem alçak” olmayın.

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