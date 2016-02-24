"Fezlekeler tozlanmasın" diyen Erdoğan'dan TBMM'ye HDP'lilerin dokunulmazlığını kaldırma çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da 28 kişinin öldüğü bombalı saldırının faili olduğu Abdulbaki Sömer için kurulan taziye evini ziyaret eden Van Milletvekili Tuba Hezer’i eleştirerek, “Dünyanın hiçbir yerinde intihar bombacısına sahip çıkan parti olamaz” dedi. Erdoğan, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın Cizre'ye ilişkin açıklamalarına ilişkin de "Örgütün sığınaklarında terör örgütüne canlı kalkanlık yapan, teröristle kol kola yürüyen milletvekili değil, teröristin ta kendisidir" diye konuştu.

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Beştepe’de düzenlenen 21. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’yi eleştirdi. Güneydoğu’da PKK’ya katılan gençlerin ölüm tehdidiyle örgüte katıldığını söyleyen Erdoğan, “Dağa kaçırılan Kürt çocuklarımız, kızlarımız zannediyor musunuz ki kendileri gidiyorlar. Ölüm tehdidiyle gidiyorlar, sonra da değerlerini kaybediyorlar” dedi. Sömer’in taziyesine giden Tuba Hezer’i ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen’in “Ankara failinin taziyesine gitmek onaylamak anlamına gelmez; ölümlerin arasında ayrım yapmıyoruz” açıklamasını eleştiren Erdoğan, “Bir milletvekili, sözüm ona teröristin taziye evinde baş gösteriyor. Meclis’te biri buna sahip çıkıyor. Böyle milletvekilliği olmaz” ifadesini kullandı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar zamanında ‘Bize demokratik bir süreç imkânı vermiyorlar’ diyordu. Ya girdiniz. Siz parlamentoya girdiğinizden bu yana hiç rahat durdunuz mu? 80 milletvekili aldığınız anda yine terör örgütü çığırtkanlığı yapıyordunuz, Kürt kardeşlerimizi sokağa çağırıyordunuz. Artık Türkiye’de bu işlerin bir düzene girmesi gerekiyor. Bölücü örgütün sözcülüğünü yapmak dışında hiçbir işe yaramayan partiye, ne milletvekillerine ne bu milletin, ne de bizlerin tahammül etmek gibi bir gayreti olamaz."

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın, 14 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre'de çatışmada yaralananları taşıması ve hükümete yönelik suçlamalarını da eleştiren Erdoğan, "Örgütün sığınaklarında terör örgütüne canlı kalkanlık yapan, teröristle kol kola yürüyen milletvekili değil, teröristin ta kendisidir" dedi. "Meclis’in önümüzdeki günlerde milletimizin hissiyatını karşılayacak tedbirleri alacağına inanıyorum" İfadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Meclis’e gönderilen bu fezlekeler Meclis’te karşılığını bulmalıdır diye düşünüyorum. Tüm milletvekili sağduyulu davranarak gereğini yapmalıdır. Artık milletimizin buna tahammülü kalmamıştır. Neymiş efendim, parti kapanması, milletvekilleri de tutuklanmak istiyorlarmış, bunun için de sürekli tahrik edici beyanlarda bulunuyorlarmış. Parti kapatmaya karşıyım. Suçu işleyen kurum değil, bireydir. Dolayısıyla da ceza kuruma değil, bireye verilmelidir. Kimse bu insanlar, bedelini ödemelidir.”

Erdoğan, Hezer için savcılara da “Anayasamız ve yasalarımız ortada, eğer bir milletvekili terörle mücadelede suç olarak belirlenen bir tutum içindeyse gereği yapılmalıdır” çağrısında bulundu.