Ahmet Hakan'dan aday gösterilmeyen AKP'li Boynukalın'a: 1 Kasım’da sonuç ne olursa olsun sen mebus olamayacaksın!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesine yönelik saldırı sonrası "Bizim hatamız bunlara dayak atmamak olmuş" dediği ortaya çıkan AKP'li Abdürrahim Boynukalın'ın 1 Kasım seçiminde AKP'den aday gösterilmemesine teşekkür etti. Boynukalın'ın Hürriyet'e saldırıda "1 Kasım'da sonuç ne olursa olsun seni başkan yaptıracağız" sözünü hatırlatan Hakan, Abdürrahim '1 Kasım’da sonuç ne olursa olsun sen mebus olamayacaksın, sen mebus olamayacaksın, sen mebus olamayacaksın' cevabını almış oldu" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te "Sevindim üzüldüm" başlığıyla yayımlanan (19 Eylül 2015) yazısından bazı bölümler şöyle:

UĞUR IŞILAK: Onun için hep şunu söyledim: Şarkılarını yap, seçim müziklerine ağırlık ver, sanatını konuştur,

senin ne işin var Meclis’te? Niye heves edersin ki siyasete? Hele ilk gün Meclis’te uyurken yakalanınca… Bu

görüşüm çok daha keskinleşmişti. AK Parti onu da koymadı listeye… En çok da kendisi adına SEVİNDİM.

İHSAN ÖZKES: Gömleğine ve kazağına iddiaya girerim ki… Şu anda kafası iki elinin arasındadır ve “Ben ne

yaptım, ben ne yaptım” falan diye ağlaşmaktadır. Çekildi gitti bab­ı hükümetten ama ne yazık ki pek izzetli bir

şekilde gidemedi. Ne CHP’de kaldı itibarı, ne de AK Parti’ye yar olabildi. Yazık oldu İhsan Efendi’ye. SEVİNDİM.

MARKAR ESAYAN: Neden iki sıra geriletildi? Neden seçilmesi riske atıldı? Bilmiyorum, bilemiyorum. Yoksa “Sen çok popüler adamsın, seni iki sıra geriye atıyoruz, böylece iki milletvekilliğini garantilemek istiyoruz” mu dediler? Eğer böyle dediyseler Markar Esayan buna ne yanıt verdi? Meraktayım. Ne yalan söyleyeyim. Kendisi adına azıcık ÜZÜLDÜM.

Abdurrahim için teşekkürler AK Parti. AK Parti’nin şu Abdurrahim Boynukalın denilen şahsı, ilelebet milletvekili yapacağını düşünüyordum.

Haksız da sayılmazdım hani…

Yarım ağız kınamalar…

Ama’lı açıklamalar…

Divan kurulu üyeliğine seçmeler…

Sırt sıvazlamalar…

Falan.

Fakat yanılmışım.

AK Parti, Abdurrahim’i koymadı listeye…

Böylece…

“1 Kasım’da sonuç ne olursa olsun seni başkan yaptıracağız, seni başkan yaptıracağız, seni başkan yaptıracağız” şeklinde haykırarak kendini garantiye aldığını sanan Abdurrahim…

“1 Kasım’da sonuç ne olursa olsun sen mebus olamayacaksın, sen mebus olamayacaksın, sen mebus olamayacaksın” cevabını almış oldu.

Demek ki neymiş?

Asgari bir sağduyu son tahlilde AK Parti’ye egemen olabiliyormuş.

Demek ki neymiş?

Magandalık AK Parti’de prim yapmıyormuş.

Düşünenlerden, gerçekleşmesi için bastıranlardan, emeği geçenlerden, karar verenlerden Allah razı olsun.

Elleri dert görmesin.

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