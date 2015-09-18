Boynukalın'dan adaylık açıklaması: Aday adayı değildim, Başbakanımızdan affını istedim

AKP'nin 1 Kasım seçimleri için YSK'ya verdiği listede yer almayan İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, "Bütün enerjimi gençlik siyasetine yoğunlaştırmak adına; önceden de istişare ettiğimiz üzere Başbakanımızdan affımı istedim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayındaki konuşmalarının çarptırıldığı iddiasıyla Hürriyet gazetesine saldırıda bulunan grubun arasında yer alan Boynukalın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merak edenlere: Aday adayı değildim. Parlamentoda temsil makamında olmak da, gençlik kollarında ter dökmek de çok ulvi görevler. Bütün enerjimi gençlik siyasetine yoğunlaştırmak adına; önceden de istişare ettiğimiz üzere Başbakanımızdan affımı istedim. Gerisini isteyen istediği yere çekecektir zaten. Şimdi bunlara takılmadan son sürat koşturma zamanı. Hepinizi Allah için çok seviyorum :)" ifadelerini kullandı.