T24 LogoT24 Logo
Gündem

Boynukalın'dan adaylık açıklaması: Aday adayı değildim, Başbakanımızdan affını istedim

Hürriyet gazetesine saldıran grubun arasında yer alan Abdurrahim Boynukalın, 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmedi

18 Eylül 2015 22:46

AKP'nin 1 Kasım seçimleri için YSK'ya verdiği listede yer almayan İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, "Bütün enerjimi gençlik siyasetine yoğunlaştırmak adına; önceden de istişare ettiğimiz üzere Başbakanımızdan affımı istedim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayındaki konuşmalarının çarptırıldığı iddiasıyla Hürriyet gazetesine saldırıda bulunan grubun arasında yer alan Boynukalın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Merak edenlere: Aday adayı değildim. Parlamentoda temsil makamında olmak da, gençlik kollarında ter dökmek de çok ulvi görevler. Bütün enerjimi gençlik siyasetine yoğunlaştırmak adına; önceden de istişare ettiğimiz üzere Başbakanımızdan affımı istedim. Gerisini isteyen istediği yere çekecektir zaten. Şimdi bunlara takılmadan son sürat koşturma zamanı. Hepinizi Allah için çok seviyorum :)" ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

abdurrahim boynukalın1 kasın seçimleriakpak partiaday gösterildi mi

İlgili Haberler

Boynukalın'ın hikayesi: İlk saldırıda Hürriyet'in önündeydi, "Hatamız dayak atmamak" dedi, listeye alınmadı

AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, 1 Kasım'da aday gösterilmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24