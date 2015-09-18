Abdullah Gül'den AKP'li Boynukalın'a: Bir milletvekiline yakıştıramadım, akıl alacak bir şey değil!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, T24 yazarı Hasan Cemal'e "Akan kanın bir numaralı sorumlusu Saray'daki Sultan'dır, nokta!" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma açılması, Hürriyet'in "terör örgütüne destek verdiği" iddiasıyla suçlanması, Hürriyet ve Sabah'a saldırı ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ölüm tehdidini eleştirdi. Gül, "Bunlar doğru değil, hepsi yanlış. Türkiye’nin bunları yaşamaması, konuşmaması lazım. Türkiye’ye de, hükümetimize de çok zarar verir. Böyle bir Türkiye görüntüsünü hiçbir zaman vermemek gerekir" dedi. Gül, Hürriyet'e yönelik saldırıda ön saflarda yer alan ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ile Ahmet Hakan'a "Bizim hatamız onlara dayak atmamak oldu" diyen AKP İstanbul Milletvekili Abdürahim Boynukalın için "Üzüldüm, bir milletvekiline yakıştıramadım. Akıl alacak bir şey değil" görüşünü dile getirdi.

NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in moderatörlüğünde Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Yeni Şafak yazarları Ayşe Böhürler ve Ali Bayramoğlu'nun sorularını yanıtlayan Gül'ün konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

- Şu dönemde medya üzerindeki, gazeteciler yazarlar üzerindeki. Hasan Cemal’e soruşturma, Hürriyet’e soruşturma, Hürriyet'e ve Sabah'a saldırı, Can Dündar'a ölüm tehdidi...

Bunlar doğru değil, hepsi yanlış. Türkiye’nin bunları yaşamaması, konuşmaması lazım. Türkiye’ye de hükümetimize de çok zarar verir. Böyle bir Türkiye görüntüsünü hiçbir zaman vermemek gerekir. Bunlara hiç fırsat vermemek gerekir. Basın, ifade özgürlüğü şüphesiz en dikkat edilmesi gereken meseledir. Basının da sorumlu ve dürüst olması lazım. Basın olunca her şey serbestmiş gibi bir durum olamaz ama düşünce, ifade, basın hürriyeti, bunun zedelendiği, olmadığı ülkede çok başka şeyler de olur. Ekonomik gelişmeyi de engeller, huzuru da engeller.

- Abdürrahim Boynukalın’ı soralım...

Çok üzüldüm doğrusu. Akıl alacak bir şey değil.bir milletvekiline yakıştıramadım.