Ahmet Hakan'a saldırıda şüphelilerin sayısı 7'ye yükseldi!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a saldırıda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a, çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 00.35 sıralarında Nişantaşı'ndaki evinin önünde yapılan saldırı için 4 kişinin gözaltına alındığı basına yansımıştı. Ancak bu sabah ifade vermeleri için adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısının 7 olduğu ortaya çıktı.

Zanlıların ifadelerini Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun nöbetçi savcısı Mehmet Şenay Baygın alacak.

Hurriyet.com.tr’nin haberine göre, 4 kişinin dışında adliyeye sevk edilen 3 kişinin Soner A., Kemal G. ve Nezih Ö. olduğu öğrenildi. 7 kişiden 3'ünün ifadesi alındı; geriye 4 kişinin kaldığı öğrenildi.

6 araçla getirdiler

Sabah saat 09.45 sıralarında adliyeye sevk edilen saldırganlar önce doktor kontrolünden geçirildi, ardından da sorgu için savcılık katına çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki ifade verme işlemlerinin ardından şüpheliler, konvoy eşliğinde saat 9.45'de emniyet binasından çıkış yaptı. 6 araçtan oluşan konvoyda bulunan şüpheliler, savcılık sorgusu için saat 10.00'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün devraldığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Güler, Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Uğur Adıyaman 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Zanlıların üçünün AKP’ye üye olduğu ortaya çıkmıştı.