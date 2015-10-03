Ahmet Hakan'a saldıranlardan biri Nişantaşı'nda keşif yapmış!

Ahmet Hakan’a saldıran dört kişiden üçü AK Parti üyesi çıkarken, partiden jet ihraç kararı geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik “Saldırganlardan 3’ünün partimize üyelik kaydının olduğu tespit edildi. Ve bu 3 kişinin tedbirli olarak ihraç edilmesine karar verildi. Bu zihniyetin partimizde yeri yoktur” diye açıklama yaptı.

Telefon kayıtlarına inceleme

Ahmet Hakan’a saldırıyla ilgili soruşturma sürerken saldırganlardan Kamuran Ergin’in olaydan iki gün önce Nişantaşı’nda keşif yaptığı iddia edildi. Pazartesi akşamı Ahmet Hakan’ın evinin yakınında bir kafeteryada görülen Kamuran Ergin’in çevreyi kontrol ettiğini söyleyen bir mahalle sakini, “Bu kişi sokağa gelip binaları izliyordu. Burada kafelere oturup gidiyordu. Çok dikkat çekiyordu” dedi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube’de gözaltında olan saldırganlar Uğur Adıyaman, Kamuran Ergin, Ahmet Şengüler ve Fuat Elmas’ın sorgularına önceki gece başlayan polis, savcılıktan bir gün daha ek gözetim süresi aldı. Saldırganların telefon kayıtları üzerinden görüştükleri kişiler mercek altına alınırken, emniyetteki suç dosyaları da inceleniyor. Bu dosyalarla bağlantılı oldukları kişilerle ilgili de soruşturma genişletildi.

Boynukalın’a işlem yapılmadı

Ahmet Hakan’a saldıran dört kişiden üçünün AK Parti üyesi olduğunun anlaşılması ve ihraç edilmeleri, akla Hürriyet’e saldırıyı getirdi. 6 ve 8 Eylül günlerinde Hürriyet’e yapılan sırasında yaptığı konuşmayla dikkat çeken AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın ile ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Boynukalın, saldırıların ardından ortaya çıkan kayıtta da, Sedat Ergin ve Ahmet Hakan için “Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş” demişti. Hakkında partide hiçbir girişimde bulunulmayan Boynukalın tam tersi, AKP kongresinde de Başkanlık Divanı’na seçilmişti. Saldırıların üzerinden neredeyse bir ay geçmesine rağmen soruşturmada da bir gelişme yaşanmadı. Gözaltına alınanlar da serbest bırakıldı.