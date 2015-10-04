Ahmet Hakan'a saldırının 4 zanlısı adliyeye sevk edildi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a, Nişantaşı'ndaki evinin önünde saldıran 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganların ifadelerini Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun nöbetçi savcısı alacak.

Adliyeye sevk edilen saldırganların ifadesi Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun nöbetçi savcısı Mehmet Şenay Baygın alacak.

Sabah saat 09.45 sıralarında adliyeye sevk edilen saldırganlar önce doktor kontrolünden geçirildi ardında da sorgu için savcılık katına çıkarıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki ifade verme işlemlerinin ardından şüpheliler, konvoy eşliğinde saat 9.45'de emniyet binasından çıkış yaptı. 6 araçtan oluşan konvoyda bulunan şüpheliler, savcılık sorgusu için saat 10.00'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün devraldığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Güler, Kamuran Ergin, Fuat Elmas ve Uğur Adıyaman 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Saldırı aynı gün, çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 00.35 sıralarında yaşanmıştı.