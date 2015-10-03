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Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Hakan açıklaması: Saldırıyı, siyasi rant aracı gibi görmeyi doğru bulmuyoruz

Başdanışman Göktaş: Cumhurbaşkanlığı'nın sessiz kaldığı doğru değil, bizzat aradım

03 Ekim 2015 22:04

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırı sonrasında sessiz kalmasına yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı olarak hadisenin yaşandığı gün Ahmet Hakan Coşkun'u aradım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, üzüldüğümüzü belirttik. Cumhurbaşkanımız şiddetin her türüne karşı olduğunu her vesileyle vurgulamaktadır. Saldırıyı, siyasi rant aracı gibi görmeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı'nı kendisinin de bilgilendirdirdiğini ifade eden Göktaş, "Şiddet hiçbir surette mazur görülemez. Basına yönelik çirkin saldırıları kınıyoruz. Şiddet asla tasvip edilemez" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkililerden olayla ilgili bilgi aldığını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı makamının olay karşısında sessiz kaldığı doğru değil. Saldırı sonrasında Cumhurbaşkanımız yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı olarak telefonla bizzat Ahmet Hakan'ı da aradım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, üzüldüğümüzü ilettik. Cumhurbaşkanımız şiddetin her türüne karşı olduğunu her vesileyle vurgulamaktadır. Saldırıyı, siyasi rant aracı gibi görmeyi doğru bulmuyoruz."

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