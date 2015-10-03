Ahmet Hakan'a yönelik saldırıya SP lideri Kamalak'tan tepki: Herkes köpeğine sahip çıksın

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı kınadı. Konuşmasında sert ifadeler kullanan Kamalak, "Herkes köpeğine sahip çıksın, sahip olsun. Eğer saldırgan bir köpeği başıboş olarak bir kimse sokağa bırakıyorsa, emin olun o saldırgan köpeği sokağa bırakan sahibi o köpekten daha haysiyetsizdir, daha şerefsizdir" dedi.

Gürkay Gündoğan’ın DHA’da yer alan haberine göre,partisinin aday tanıtım toplantısında konuşan Kamalak, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın muhalefeti eleştirirken, 'Sivas'ın doğusuna gidemiyorsunuz' dediklerini hatırlatan Kamalak şöyle devam etti:



Bunun sorumlusu sizlersiniz. Utanç vesilesini iftihar vesilesi gibi sunuyorlar. Bir kısım vatandaşlarımız bu ülkenin şehit kanlarıyla yoğrulmuş birkaç bölgesine gidemiyorsa bunun vebali günahı kime ait? Oralar bizim değil mi? Bizim ama yaşanmaz hale getirildi. Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanım bunun sorumlusu sensin. Bunu haykırıyorum. Doğu'da bugün şehitler geliyorsa, bunun vebali sizlerin üzerindedir. Sizsiniz bu ülkeden sorumlu olan. Eğer kıyıya Suriyeli kardeşlerimizin cesetleri vuruyorsa bunun birinci derece sorumlusu sizlersiniz.

'Oradaki vatandaşlarımız terörün kucağına itildi'

Kamalak, KCK yapılanması kapsamında tutuklanan teröristlerin çözüm sürecinde hükümet tarafından serbest bırakıldığını ve bu teröristlerin de Türkiye'nin 81 iline dağıldığını savunarak şöyle dedi: "Bu yüzden İstanbul'da karakollar basılıyor, polisler şehit ediliyor. Asker 'terörist' diye 'ergenekoncu' diye içeriye atıldı, burnu sürtüldü, ama teröristler 'tanık' oldu. Sonra Emniyet pasifize edildi, sindirildi. Yetmedi Türkiye'nin, 'Köyüne, mıntıkasına sahip olsun' diye görevlendirdiği, millet kesesinden maaş ödenen, eline devlet silahı verilen köy korucuları kendi haline bırakıldı. Teröristlere teslim edildi. Oradaki vatandaşlarımız terörün kucağına itildi. Onlar döndüler baktılar devlete. Yardım istediler ama gördüler ki devlet kendilerini sahipsiz bırakmış. Mecburen PKK 'ya teslim oldular."

Suriye eleştirisi

Türkiye'nin Suriye politikasını da eleştiren Kamalak, Cumhurbaşkanı'na daha önce mektup yazarak bu konuda uyarılarda bulunduğunu söyledi. Kamalak, "Sayın Cumhurbaşkanı'na, 'Siz Amerika ile el birliği içinde eğit-donat politikası uygulamaya karar verdiniz. Kimi eğiteceksiniz? Suriye'de ki muhalifleri. Adam öldürme eğitimi. Peki sizin bu uygulamanız Esad'a da aynı hakkı vermez mi? Şu an Suriye'de muhaliflere gönderilen silahların önemli bir kısmının PKK'nın elinde olduğu, dolayısıyla ülkemizden giden silahların Mehmetçiklerimizi şehit ettiği iddia ediliyor. Devlet yönetimi çoluk çocuk işi değildir" diye konuştu.