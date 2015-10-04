Erdoğan, Ahmet Hakan'a saldırı hakkında 4 gün sonra ne dedi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a üçü AKP üyesi dört kişi tarafından evinin önünde yapılan saldırı hakkında ilk kez konuştu. “Olayı tasvip etmek mümkün değil” diyen Erdoğan, sözlerine “Ancak köşelerinde, başka köşe yazarlarını lanetleyen yazılardan da bu arkadaşlarımızın kaçınması lazım” diyerek devam etti. Erdoğan, Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak’a aracındayken yapılan silahlı saldırı dahil başka yayın gruplarına yapılan saldırıları hatırlatarak, “Bu insanlar o zaman kendileri ne durumdaydı, bunu da sormak lazım” dedi ve “Kendilerine geldiği zaman ‘Yandım’ demesinler, başkalarının başına geldiği zaman da aynı hassasiyeti göstersinler” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa yolculuğuna çıkmadan önce Atatürk Havalimanı’nda konuştu. Erdoğan, çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 00.35 sıralarında Ahmet Hakan’a yapılan saldırı hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine şu yorumu yaptı:

“Bu konuyla ilgili olarak her zaman şiddetin karşısında olduğumuzu söyledik. Bununla ilgili de basın başdanışmanım (Lütfullah Göktaş) gerekli açıklamaları yapmanın ötesinde kendisiyle görüştü.

Olayı tasvip etmek mümkün değil ancak köşelerinde başka köşe yazarlarını lanetleyen, hedef gösteren yazılardan da kaçınması lazım. Birçok yayın gruplarına şiddet gösterileri yapılmıştır. Hatta ses bombaları atılmıştır, silahla araçları taranmıştır. Bu insanlar acaba o zaman kendileri ne durumdaydı, bunu da sormak lazım. Buna rağmen basın başdanışmanım arayıp geçmiş olsun temennilerini iletmişlerdir. Şiddetin karşısındayız. Yeter ki bütün medya grupları aynı hassasiyeti göstersinler. Kendilerine gelince ‘yandım’ demesinler. Aynı hassasiyeti başkalarının başına gelince de göstersinler."

Erdoğan'ın basın danışmanı ne demişti?

Erdoğan’ın basın danışmanı Lütfullah Göktaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dile getirdiği “Erdoğan’ın saldırıya karşı sessiz kaldığı” iddiasına karşı şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhurbaşkanlığı makamının olay karşısında sessiz kaldığı doğru değil. Saldırı sonrasında Cumhurbaşkanımız yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı olarak telefonla bizzat Ahmet Hakan'ı da aradım. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, üzüldüğümüzü ilettik. Cumhurbaşkanımız şiddetin her türüne karşı olduğunu her vesileyle vurgulamaktadır. Saldırıyı siyasi rant aracı gibi görmeyi doğru bulmuyoruz"