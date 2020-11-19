Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu da bazen düştüğüm duruma düşmüş, atar gider yapmak istemiş ama yapamamış

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya yönelik, "Hiç kimse unutmasın bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuva-yi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez" açıklamasını değerlendirdi. Hakan, " Kılıçdaroğlu da bazen düştüğüm duruma düşmüş, atar gider yapmak istemiş ama yapamamış" yorumunu yaptı.

Hakan, "Bende bazen şöyle olur:Ağır abilere özgü çok esaslı, çok sunturlu, çok okkalı bir laf etmek için yanıp tutuştuğum bir anda... Fena halde manasız kaçan, altı boş, kimseyi titretmeyen ve hiçbir etki yaratmayan bir cümle kuruveririm. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da... Benim bazen düştüğüm, böyle bir duruma düşmüş." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Kurtlar Vadisi repliği gibi okkalı, sunturlu, çakallı, atarlı, giderli bir cümle kurmak istemiş.Ve şöyle demiş: 'Çakalların bulunduğu yerde kimse bize bir şey söyleyemez.'Sabahtan beri okuyorum cümleyi bir sonuç, bir anlam çıkaramıyorum. Meydan okumak istemiş ama olmamış. Çakallı bir cümle kurmak istemiş ama başaramamış. Atar gider yapmak istemiş ama yapamamış." görüşünü savundu.

Hakan yazısında, "Üzülmesin Kemal Kılıçdaroğlu! Bazen ben de 'Bir çakallı cümle kurayım da dillere pelesenk olsun' diye çok heveslenirim. Ama bir türlü başaramam." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında, AKP'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi.

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, bugünkü grup toplantısında AKP'nin "hukuk reformu" sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’na ‘ulan dürzü’ diyen Çakıcı, “Akıllı ol” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun "Hiç kimse unutmasın bizim ruhumuzu oluşturan temel öge Kuva-yi Milliye'dir. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez" açıklamasının ardından Çakıcı, "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı?" sözleriyle tehditlerini sürdürdü.

TIKLAYIN | Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

TIKLAYIN - CHP'den Alaattin Çakıcı tepkisi: Cumhuriyet Savcıları mutlaka gereğini yapmalıdır

TIKLAYIN - Alaattin Çakıcı'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret!

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez