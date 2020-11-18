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Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

18 Kasım 2020 11:50

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla kendisini tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“'Mafya Bozuntusu' tanımlamasına muhatap, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında; Hakaret ve Tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Seviyesizliğin hesabını soracağız!”

TIKLAYIN | Alaattin Çakıcı'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret!

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