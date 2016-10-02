Ahmet Hakan: Aferin Yavuz, bravo T24

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisi hakkında " Ahmet Hakan değişti, ‘Taksim’e çık anır’ desem anırır!" diyen Cem Küçük'ü Radyo Sputnik'te canlı yayına çıkaran Yavuz Oğhan'ı ve Küçük'ün sözlerini haberleştiren T24'ü eleştirdi. Ahmet Hakan, "Rus radyosu Sputnik’te yaptığın programa Türkiye’nin en azılı fişçisini, en ahlaksız hedef göstericisini, en alçak tehditçisini 'kanaat önderi' diye ağırlamayı içine sindirdin ya... Aferin Yavuz Oğhan" dedi. Hakan, yazısında "Bu alçak tehditçinin, bu azılı fişçinin, bu ahlaksız hedef göstericinin hakaretler içeren sözlerini eteklerin zil çalarak alıp sekiz sütuna yaydın ve “duymayan kalmasın” edasıyla yayınladın ya... Bravo T24" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (2 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Fabrika ayarlarına dön ki şifa bulasın' başlıklı yazısı şöyle:

NAMLI kutuplaştırmacı, şartlar gereği bir hışımla şanlı uzlaşmacıya dönüşmek zorunda kalmıştı.

Göğsü daralıyordu.

*

Meşhur laf sokucu, çok süper bir hızla barışçı mesajcıya dönüşmek zorunda kalmıştı.

Nefesi kesiliyordu.

*

Sürekli “siz, biz / siz, biz” diye haykırıcı, aniden ve ansızın “biz” deyiciye dönüşmek zorunda kalmıştı.

Yüreği sıkışıyordu.

*

En ağır laflarla cevap verici, birdenbire alttan alıcı durumuna dönüşmek zorunda kalmıştı.

Çarpıntı tutuyordu.

*

Ve nihayet!

Göğüs daralması, nefes kesilmesi, yürek sıkışması, çarpıntı falan...

Hepsi bitti!

Çünkü fabrika ayarlarına, yani en şifalı yere dönülüverdi elhamdülillah!

Türkiye'de en kolay iş: Birlik beraberliği bozmak

TÜRKİYE’de birlik ve beraberliği bozmak, dünyanın en kolay işi...

Bunun için üst akla, yabancı parmağına, dış mihraklara falan hiç gerek yok.

*

Mesela indirirsin tozlu raflardan şu iki tarihi ihtilaf konusunu:

Abdülhamid... Ulu hakan mı, kızıl sultan mı?

Lozan... Zafer mi, hezimet mi?

Ardından da seyreylersin gümbürtüyü...

*

Bu ikisi yetmedi mi?

O zaman atarsın ortaya...

“Vahdettin... Hain mi, vatansever mi?” konusunu...

“Atatürk Samsun’a güvenli bir vapurla mı, kırık dökük tekneyle mi çıktı?” meselesini...

“Vahdettin Atatürk’e vatanı kurtar diye altın verdi mi, vermedi mi?” tartışmasını...

*

Yine yetmedi mi?

E bunun daha Türk / Kürt’ü var, laik / İslamcısı var, sağ / solu var, Alevi / Sünni’si var...

*

Kısacası...

Çocuk oyuncağıdır Türkiye’de birlik ve beraberliği bozmak.

Kapatılamaz

Türküler yayınlamakla bilinen YÖN FM...

HDP’ye yakın İMC TV...

Muhalif kimlikli HAYATIN SESİ TV...

Kürtçe çocuk ve masal kanalı ZAROK TV...

Olağanüstü hal diyerek, Kanun Hükmünde Kararname diyerek, FETÖ diyerek...

KAPATILAMAZ!

Aferin Yavuz, bravo T24

Rus radyosu Sputnik’te yaptığın programa Türkiye’nin en azılı fişçisini, en ahlaksız hedef göstericisini, en alçak tehditçisini “kanaat önderi” diye ağırlamayı içine sindirdin ya...

Aferin Yavuz Oğhan.

*

Bu alçak tehditçinin, bu azılı fişçinin, bu ahlaksız hedef göstericinin hakaretler içeren sözlerini eteklerin zil çalarak alıp sekiz sütuna yaydın ve “duymayan kalmasın” edasıyla yayınladın ya...

Bravo T24.

Biz yazarları bırakın dedikçe

ONLAR yeni yazarları alıyorlar içeriye...

İşte bakın:

Bu kez ödüllü hikâye yazarı öğretmen Murat Özyaşar’ı gözaltına aldılar.

*

İş inada bindi galiba...

Neredeyse dışarıda yazar bırakmayacaklar.

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