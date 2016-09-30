Cem Küçük: Ahmet Hakan değişti, ‘Taksim’e çık anır’ desem anırır!

Redhack'in, Doğan Medya Grubu Başkanlığı görevinden ayrılan Mehmet Ali Yalçındağ'ın olduğu iddia edilen e-postaları yayımlamasının ardından, gazeteci Cem Küçük, olanlar çerçevesinde medya ve siyaset ilişkisinin nasıl olması gerektiğine ilişkin konuştu. Küçük, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için “Ahmet Hakan değişti. Ben, Ahmet Hakan'a Taksim'e çık anır desem anırır. O duruma geldi” yorumunda bulundu.

RS FM’de Yavuz Oğhan’a konuşan Küçük, "Ahmet Hakan değişti. Ben, Ahmet Hakan'a Taksim'e çık anır desem anırır. O duruma geldi. Benden daha çok Fethullahçılara, PKK'ya saldırıyor. Adam kıvama geldi" dedi.

Doğan Grubu'nun zor durumda olduğunu söyleyen Cem Küçük, iddia edilen yazışmalarla ilgili, "Aile içi kavgaları da görüyoruz. Bu, yanlış politika izlemelerinin sonucu. Doğan Grubu adam gibi milli bir siyaset izleseydi bunlar başına gelmezdi" açıklamasını yaptı.

Siyaset medya ilişkine dair, siyasetçilerin milletin seçtiği meşru insanlar olduğunu ve yanlış yaptıklarında siyaseten bunun bedelini ödediklerini söyleyen Cem Küçük, "Ama medyacılar kendilerini devlet gibi görüp, bu hükümet yıkılsın derlerse bunun bedeli vardır. Doğan Grubu PKK'yı destekledi, FETÖ'yle işbirliği yaptı. Enis Berberoğlu'nu, Eyüp Can'ı FETÖ istediği için göreve getirdiler, Ertuğrul Özkök'ü FETÖ istediği için görevden aldılar. Böyle bir yapı kendini FETÖ'ye teslim etmişse, hükümet zora düşsün diye PKK ile işbirliği yapmışsa bunların sonucu olur" dedi.

Siyasetçilerin bazı şeylerden pişman olabileceğini ama gazetecilerin bunu yapamayacağını söyleyen Cem Küçük, bununla ilgili şu örnekleri verdi:

"Ahmet Hakan 4 gün önce ben 17-25 Aralık'ta yanlış yaptım, keşke darbe olduğunu söyleseydim dedi. Ama o zaman bunu yapmadı, gitti yolsuzluk dedi, şimdi pişmanlık yapıyor. Siyasetçi millete hesap verir ama o gazeteci. Aynı yazar Yiğit Bulut'a insanın 2 yılda fikir mi değiştirir mi diyordu, şimdi sen 2 yılda fikir değiştiriyorsun! Kişilik olmadığı için böyle, insanda onur olsa böyle olmaz. Bir başka örnek daha vereyim: Cumhuriyet gazetesi bugün attığı manşetle Nuray Mert'e haysiyetsiz, Tayyip yalakası demiş. Nuray Mert'te biraz vicdan ve onur olsa orada durur muydu? Bunlardan haysiyet ve onur varsa istifa etsinler diye bekliyorum ama öyle bir şey göremiyorum."