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Medya

Cem Küçük: Nagehan Alçı’yı uyardım, o programa çıkmayacaktı

CNN Türk’e çıkan gazeteci İsmail Saymaz Alçı’yı sert bir şekilde eleştirmişti

10 Eylül 2016 19:45

Gazeteci Cem Küçük, dün akşam CNN Türk’te Şirin Payzın’ın moderatörlüğünü yaptığı  ‘Ne oluyor?’ programı için Milliyet gazetesi yazarı Nagehan Alçı’yı uyardığını söyledi. Küçük, “Nagehan Alçı da o programa çıkmayacaktı. Ben kendisini arayıp uyardım dinlemedi. Akılsızlık etti..” dedi.

Programda, gazeteci İsmail Saymaz Alçı’yı sert bir şekilde eleştirmişti. 

Saymaz, Cem Küçük'ün Twitter'da paylaştığı mesaj üzerine geçtiğimiz ay programına katılmayı reddettiği için bu açıklamayı yaptığını söyledi ve "Programa katılmayı reddedince aslan kesiliyor" dedi.

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