AKP Grup Başkanvekili: CHP, fabrika, bir anlamda FETÖ ayarlarına mı dönüyor?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne taşımasına ilişkin olarak "CHP, fabrika, bir anlamda FETÖ ayarlarına mı dönüyor? 90 yıllık Mustafa Kemal'in partisine bu duruş yakışmamaktadır" diye sordu. Turan, "OHAL KHK'ları yargısal denetime tabi değil. Hal böyleyken CHP'nin başvurusu Anayasa Mahkemesi'nden dönecektir. Anayasa'ya aykırı herhangi bir durum ortada yok. Gündemi bununla meşgul etmek FETÖ ile mücadelede bizi geriye götürür" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Turan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir işgal ve darbe girişimi atlattığını, bu girişime karşı etkili bir şekilde mücadele edebilmesi için yurt genelinde hükümetin OHAL ilan ettiğini belirten Turan, "Hem 15 Temmuz'dan sonra yapılan Meclis oturumunda hem de 7 Ağustos'taki tarihi Yenikapı mitinginde CHP, FETÖ ile mücadeleye destek vereceğini söyledi. Bugün ise CHP adeta bu mücadeleye köstek olacak şekilde davranıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Mücadelede bizi geriye götürür"

Turan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, şimdi de Anayasa Mahkemesi başvurusu. Çok merak ediyoruz, acaba CHP fabrika, bir anlamda FETÖ ayarlarına mı dönüyor? Yenikapı ruhuna aykırı bu girişim, bunun bir işareti. 15 Temmuz'dan beri Başbakanımız mümkün mertebe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip başta FETÖ ile mücadele olmak üzere gündemdeki konuları konuşup bilgi veriyor. CHP'nin OHAL KHK'larına ilişkin bir rahatsızlığı varsa bunları bu görüşmelerde dile getirebilir. Kaldı ki, OHAL KHK'ları ile FETÖ ile mücadele kapsamında düzenleme yapmanın dışında bir düzenleme yapılmadı."

"Olağanüstü dönemlerde etkili bir şekilde mücadele yürütebilmesi için Anayasa'nın, hükümete OHAL KHK'sı çıkarma yetkisi verdiğine" işaret eden Turan, "OHAL KHK'ları yargısal denetime tabi değil. Hal böyleyken CHP'nin başvurusu Anayasa Mahkemesi'nden dönecektir. Anayasa'ya aykırı herhangi bir durum ortada yok. Gündemi bununla meşgul etmek FETÖ ile mücadelede bizi geriye götürür" dedi.



Mağduriyet yaşayan vatandaşların bu mağduriyetinin giderilmesi adına bir merkez kurulduğuna dikkati çeken Turan, hukuk içinde yürüyen bir mücadele olduğunu bildirdi. Turan, "PKK/PYD ilişkisinde bile eleştirilerin merkezinde olan bir partinin şimdi de adeta FETÖ argümanlarıyla strateji geliştirmesi akla ziyandır ve 90 yıllık Mustafa Kemal'in partisine bu duruş yakışmamaktadır. Bu yanlıştan dönmeye ve terörün her türlüsüyle mücadelede milletin yanında yer almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.