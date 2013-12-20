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Ağaoğlu savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Ali Ağaoğlu, savcılık sorugusunun ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20 Aralık 2013 21:39

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan işadamı Ali Ağaoğlu, savcılık sorugusunun ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağaoğlu, her hafta karakola gidiğ imza verecek.

 

Adliye önünde Ağaoğlu izdihamı

 
Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu bugün saat 11:00 sıralarında adliyeye geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı önünde bir süre bekleyen Ağaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeye giriş yaptı.
Saat 11:40 sıralarında ise Ağaoğlu Grubu'nun CEO'su Hasan Rahvalı, 17 Aralık Operasyonu kapsamında gözaltına alınan işadamı için serbest bırakılma kararının verildiğini, işlemlerin başlatıldığını öne sürdü. Rahvalı daha sonra ise bu açıklamasını 'halen karar beklenmektedir' şeklinde düzeltti.
Ağaoğlu’nun savcılık sorgusundan sonra serbest kaldığı haberi duyulunca dışardaki yakınları kapıya akın etti. Bu sırada yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlileri yetersiz kalınca çevik kuvvet çağırıldı. Adliyenin girişine gelen çevik kuvvet ekipleri kapıda Ali Ağaoğlu’nu bekleyen bu sırada taşkınlık yapan yakınlarını kalkanlarla itekleyerek kapıdan uzaklaştırdı. 

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