Ağaoğlu şirketi arama tutanaklarını yayımladı

İstanbul ve Ankara'da aralarında ünlü işadamları ve siyasilerin de bulunduğu isimlerin evlerine eşzamanlı baskın düzenlendi. Yaklaşık 37 kişininin gözaltına alındığı belirtilen operasyonda, Ali Ağaoğlu da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ağaoğlu Şirketler Grubu, polisin Ataşehir'deki merkez binasında yaptığı aramaya ilişkin tutanakları yayınladı. Ağaoğlu Şirketler Grubu'ndan yapılan basın açıklamasında, ''Şirketimizde herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır'' denildi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

''Yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma üzerine adli makamlarca Sn. Ali Ağaoğlu'nun ifadesine ihtiyaç duyulmuştur. Yine bu soruşturma kapsamında mahkeme kararı ile şirket merkezimizde bir arama yapılmıştır.

Arama sonucunda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı bu husus bugün saat 9:00'da ilgililer tarafından ilişikte sunduğumuz tutanak ile tespit edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Ağaoğlu Şirketler Grubu''

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun yayınladığı tutanaklar: