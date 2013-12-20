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'Ali Ağaoğlu serbest bırakıldı' iddiası

Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınanlardan işadamı Ali Ağaoğlunun serbest bırakıldığı iddia edildi

20 Aralık 2013 13:57

Ağaoğlu CEO'su Hasan Rahvalı 17 Aralık Operasyonu kapsamında 3 gündür gözaltında olan Ali Ağaoğlu'nun serbest bırakılmasına karar verildiğini ve bunun için işlemlerin başlatıldığını iddia etti.

Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu bugün saat 11:00 sıralarında adliyeye geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı önünde bir süre bekleyen Ağaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeye giriş yaptı. Saat 11:40 sıralarında ise Ağaoğlu Grubu'nun CEO'su Hasan Rahvalı, 17 Aralık Operasyonu kapsamında gözaltına alınan işadamı için serbest bırakılma kararının verildiğini, işlemlerin başlatıldığını öne sürdü.

Öte yandan telefonla ulaştığımız Ağaoğlu’nun Avukatı Adnan Uğur Kılıç ise, savcılık sorgusunun tamamlandığını söyleyerek “Bekliyoruz” dedi.

 

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