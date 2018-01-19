Afrin'de son durum; ABD'den 'harekete geçmeme' çağrısı geldi, Moskova'daki görüşme süreci nasıl etkileyecek?

ABD’nin, Türkiye’nin terör örgütü kabul ettiği YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin komutasında 'sınır güvenlik gücü' kuracağı haberlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Afrin operasyonuyla ilgili küresel ve bölgesel belirsizlik devam ediyor.

Türkiye’den son yapılan açıklamalarda ABD’nin ‘belirsiz’ tutumu eleştirilirken, tablonun Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yla yaptığı görüşme sonrasında netleşeceği belirtildi. ABD'nin YPG ile ilgili yaptığı açıklamaların tatmin edici olmadığını ifade eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD’ye yönelik güvensizliğinin sürdüğünü ve somut adım beklendiğini söyledi.

Pentagon: Amacımız 'yeni bir ordu' ya da 'sınır koruma gücü' kurmak değil

Türkiye’nin 'yeterli’ bulmadığı ABD açıklamalarında ise Türkiye’nin kaygılarının farkında olunduğu ve bölgede atılan adımın yanlış anlaşıldığı belirtildi. Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki yerel güçleri eğitmeye devam ettiğini ancak bunun 'yeni bir ordu' ya da 'sınır koruma gücü' olmadığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Suriye sınırında bir 'güvenlik gücü yaratmadıklarını’ söyledi ve "Bütün durum yanlış aktarıldı, yanlış tarif edildi. Bazı kişiler yanlış ifade etti. Bir güvenlik gücü yaratmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Türklere çağrımız böyle bir harekete geçmemeleri yönündedir"

ABD’den son gelen açıklamada ise Washington’ın Afrin operasyonuna yönelik tavrındaki değişikliğin ilk işaretleri verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in yaptığı, "Türklere çağrımız böyle bir harekete geçmemeleri yönündedir. Türkiye'nin şiddete başvurmamasını ve IŞİD'le mücadeleye odaklanmasını isteriz” açıklamasıyla ABD, şimdiye kadar ‘bizim sorumluluk alanımızda değil’, ‘Türkiye yanlış anladı’ tutumundan uyaran konuma geçti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun "Havadan müdahale için koordinasyon olmalı” ifadeleriyle, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da “Tablo, Akar ve Fidan’ın Rusya ziyaretinin ardından netleşecek” sözleriyle işaret edilen Rusya’dan gelen açıklamada ise Savunma Bakanı Şoygu'nun Akar ve Fidan'la Orta Doğu'daki durumu ve diğer güncel konuları ele aldığı, görüşmenin yapıcı geçtiği kaydedildi.

"Rusya Afrin'deki askeri birliklerini çekmeye başladı" iddiası

Öte yandan Al Sura’da yer alan Haider Al-Kufawi imzalı haberde, Türk askeri ve istihbarat yetkililerinin Rus mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Rus birliklerinin Afrin’den çekilmeye başladığı iddia edildi. Al-Kufawi, Türkiye’nin gerçekleştireceği olası bir operasyonun ‘politik değerini' artıran bölgedeki Rus askeri varlığının geri çekilmesinin YPG’ye yönelik büyük bir darbe olduğunu yazdı.

Suriye: Yok etmeye hazırız

Türkiye’nin Afrin planlarına yönelik en sert açıklama ise Suriye’den geldi. Türkiye’nin gerçekleştireceği herhangi bir askeri operasyonun ‘saldırı eylemi’ olarak değerlendirileceğini ifade eden Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türk savaş uçaklarının saldırıya geçmesi halinde Suriye hava savunmasının hedeflerini yok etmeye hazır olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

ABD liderliğindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) karşıtı uluslararası koalisyonun Suriye'deki müttefikleriyle 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü kuracağına dair haberler haftasonu çıkmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) her an Afrin ve Menbiç'te harekâta başlayabileceğini belirtmişti.