Suriye: Afrin'e yönelik operasyon, saldırı olarak değerlendirilecek; Türk uçaklarını yok etmeye hazırız

Türkiye’nin Afrin operasyonu planlarını değerlendiren Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, herhangi bir askeri operasyonun ‘saldırı eylemi’ olarak değerlendirileceğini söyledi. Mikdad, Türk savaş uçaklarının saldırıya geçmesi halinde Suriye hava savunmasının hedeflerini yok etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Sputnik Türkiye’nin Suriye devlet televizyonu SANA’dan aktardığı habere göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilere konuşan Mikdad, "Türk yönetimini uyarıyoruz. Eğer Afrin bölgesinde herhangi bir askeri operasyona girişirlerse bu Türk ordusu tarafından yapılmış bir saldırı eylemi olarak değerlendirilecek" dedi.

"Suriye hava sahasını ihlal edecek Türk hava güçleri, gezintide olduklarını düşünmemeli"

Türkiye'nin olası bir askeri operasyonunun Suriye'nin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Mikdad, bunun da uluslararası kanun ve kararlara tamamen açık bir ihlal teşkil edeceğine dikkat çekti.

"Eğer Türk savaş uçakları bir saldırıya girişirse Suriye hava savunması herhangi bir Türk uçağı hedefini yok etmeye hazır" ifadelerini kullanan Mikdad, Suriye hava güçlerinin tam gücünü geri kazandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye'ye herhangi bir saldırıda bulunacak ya da Suriye hava sahasını ihlal edecek Türk hava güçlerinin gezintide oldukları düşüncesine kapılmamaları gerekiyor.”

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrin’e operasyon duyurusunu yinelemiş ve olası müdahalenin Rusya'yla koordineli yapılması gerektiğini ifade ederek "Hava sahasını kullanmak için Rusya ve İran'la görüşüyoruz" demişti. Çavuşoğlu, ‘aynı zamanda Fırat'ın doğusunda da tehditlere karşı adım atılacağını’ sözlerine eklemişti.