Ekonomi Bakanı: Afrin operasyonu ekonomiyi etkilemez

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e operasyon düzenleneceğini açıklaması sonrası “Afrin operasyonunun ekonomiye negatif etkisi olmaz” açıklamasında bulundu. Dünya Gazetesi yazarı Osman Arpolat, raporlar doğrultusunda olası bir askeri harekatın ciddi bir ekonomik maliyet doğuracağının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Arpolat, "O yüzden Afrin’e operasyon yerine oda başkanlarının önerdiği müzakere ile barışçıl çözüm arayışına öncelik verilmesinde fayda vardır" dedi.

Osman Arpolat'ın "Bakan Zeybekci: Afrin operasyonunun ekonomiye negatif etkisi olmaz, derken..." başlıpıyla (18 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Meclis muhabirleriyle yaptığı sohbette “Afrin operasyonunun ekonomiye negatif etkisi olmaz” demiş. Bu konuyu ele alıp irdelediğimde bölge oda başkanlarının “müzakerelerle barışçıl çözüm” önerilerinin daha doğru olduğu düşüncesini edindim. Araştırdığım veriler ve aldığım değerlendirmeler bunu gösteriyor.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Meclis muhabirleriyle sohbet ederken, "Ekonominin Afrin operasyonu için hazırlığı var mı” sorusuna, “Afrin operasyonunun ekonomiye olumsuz bir etkisi olmaz. Negatif etki beklemek Türkiye ekonomisine haksızlık olur.Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Faiz ve kurlarla ilgili hareketlenme beklemiyorum. Dolardaki hareket ise uzun vadede aşağı yönlü olacaktır” açıklamasını yaptığını Canan Sakarya’nın haberinden öğreniyoruz.

Yurt Haberleri Servisimizin bölgenin üç şehri Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa oda başkanlarından aldığı değerlendirmelerde, devletin Afrin konusunda alacağı her türlü kararı destekleyeceklerini belirtiyorlar. "Böyle zamanda sadece ekonomi göz önüne alınamaz, güvenlik olmazsa ticaret olmaz” değerlendirmesini yapıyorlar. Buna karşılık sınırdaki harekatlılığın olumsuz sonuçları olduğunu vurgulayarak, sorunun müzakere ile barışçıl çözümünün doğru olacağını vurguluyorlar.

Elimizde bölgede son askeri harekatlarla ilgili harcamaların ne olduğu konusunda resmi bir bilgi yok. Ama Bakan Zeybekci’nin sözünü ettiği terörle mücadele konusunda yapılmış açıklamalar ve araştırma sonuçları var. Sanırım bunlar muhtemel operasyonun maliyeti konusunda bir kıyas imkanı verebilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde, “Terörün ekonomik maliyeti büyük, 30 yılda 350 milyar dolar” değerlendirmesini yapmıştı. Küresel Barış Endeksi'nin 2017 raporunda ise Türkiye’nin terör konusundaki harcamasının 187 milyar, 388 milyon dolar olduğu hesaplaması bilgisi yer alıyordu. Sadece, son Güneydoğu'daki hendek-çukur eylemlerinin yarattığı zarar konusundaki bir haberde ortaya çıkan zararın 10 milyar lira olduğu bilgisi de veriliyor.

Bu konuları yakından takip eden siyaset bilimci bir dostuma sorduğumda, “Somut rakamlar yok. Terör maliyetinin 200-350 milyar dolar olduğu konusunda adeta görüş birliği oluştu, ama yine de rakam kesin değil. Ama Fırat Kalkanı ve Süleyman Şah Türbesi'nin nakli sırasında tank ve mühimmat zaiatının milyar dolar olarak hesaplandığı konusunda görüş açıklayanlar olduğuna tanık olmuştum” değerlendirmesini yaptı.

Bu açıklamalar ve raporlarda yer alan rakamlar gösteriyor ki yapılacak bir askeri harekatın ciddi bir ekonomik maliyetinin olması kaçınılmaz görülüyor. O yüzden Afrin’e operasyon yerine oda başkanlarının önerdiği müzakere ile barışçıl çözüm arayışına öncelik verilmesinde fayda vardır. Askeri çözümün ise hem ekonomik maliyeti yüksek olacaktır hem de insan zayiatı olabilecektir.

Bölgede etkin uluslararası güçlü ülkelerin izni olmadan böyle bir harekat yapılmasının mümkün olamayacağı da savunma uzmanlarınca çok net ortaya konulmaktadır.