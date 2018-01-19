ABD'den Afrin açıklaması: Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin olası Afrin operasyonunu değerlendirdi. Nauert, "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’e bugünkü basın brifinginin gündeminde Türkiye ile ABD arasında yaşanan ’sınır gücü’ gerilimi ve Ankara’nın Afrin’e operasyon hazırlığı vardı.

Nauert, Türkiye’ye operasyondan kaçınması yönünde çağrı yaparken geçen Eylül’de bağımsızlık referandumu yapan Iraklı Kürtlere yaptığı çağrıdaki aynı ifadeyi kullandı; "Gözünüzü toptan ayırmayın."

Sınır gücü krizindeki son durumu da değerlendiren Nauert, ‘İsim vermeyeceğim ama belli ki birileri politikayı ve faaliyetleri yanlış aktarmış. Herkes hata yapanbilir’ diyerek sınır 14 Ocak’ta sınır gücü kurduklarını açıklayan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ABD’li Sözcüsü Ryan Dillon’ı işaret etti.

Nauert, söz konusu olanın ‘sınır gücü’ değil ‘iç güvenlik gücü’ olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’nin açıklamalarından tatmin olmadıkları yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Nauert, ‘Bundan haberim yok ama bahsettiğiniz Türk böyle hissediyorsa üzüldüm’ dedi.

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun sınır gücü hakkında ABD’den gelen son açıklamaların Ankara’yı tatmin etmediğine ilişkin sözlerine ne diyeceksiniz?

Öyle mi....tatmin etmedi mi demiş? Bundan haberim yok. Ancak Dışişleri Bakanımız Tillerson dün bu konuya değindiği açıklamasında birinin açıkça yanlış konuşmuş olmasını talihsiz olduğunu söyledi. Belli ki devam eden faaliyetlerle ilgili birisi yanlış bir açıklama yaptı. İsim vermeyeceğim ama bu yanlış bir açıklama. İnsanlar hata yapar. Hepimiz hata yapıyoruz. Bu kadar basit.

ABD’nin müdahil olduğu bu şey bir iç güvenlik gücüdür ve tek misyonu DEAŞ’a odaklanmaktır, başka bir şey değil. ABD olarak Suriye’de bulunmamızın sebebi DEAŞ’la mücadele. Bu değişmedi. Ana odak noktamız budur. Bahsettiğiniz Türkün böyle hissetmesine üzüldüm. Ama Bakanımız Tillerson ne dediğini hatırlatayım; ‘Biz kesinlikle bir sınır gücü kurmuyoruz. Bunu Türklerle paylaştık. DEAŞ’tan kurtarılmış bölgelerde yerel unsurların güvenliğini sağlamasını temin etmeye çalışıyoruz.’ Bunun ötesinde sizleri Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından dün yapılan açıklamaya bakmanızı öneririm.

Türkiye’nin Afrin’e girmeye hazırlandığı yönünde haberler var. Bunun olma ihtimalini görüyor musunuz?

Durumun böyle olup olmayacağını bilmiyoruz. Türkleri bu yönde bir adımdan kaçınmaya davet ediyoruz. Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu öncesinde Iraklı Kürtlere söylediğimiz gibi; herkesin gözü topta olmalı. Yani herkes DEAŞ’la mücadeleye odaklanmalı. Dolayısıyla da Türklerin şiddete başvurmak yerine DEAŞ’a odaklanmasını istiyoruz.