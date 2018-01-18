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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Afrin operasyonu Suriyeli Kürtlere yönelik değil

"Türkiye her türlü tedbirleri alır"

18 Ocak 2018 18:28

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olası Afrin operasyonuna ilişkin, "Afrin operasyonu Suriyeli Kürtlere yönelik değil" dedi.

İstanbul'da, 'Yüzyıl Sonra 1. Dünya Savaşı' programı etkinliğinden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü Kalın, Türkiye'nin sınır ötesindeki her duruma karşı sürekli olarak teyakkuzda olduğunu söyledi.

Kalın, "Türkiye her türlü tedbirleri alır" ifadelerini kullanarak, ABD'nin YPG'den oluşturacağı 30 bin kişilik 'sınır gücü' hareketine yönelik Türkiye'nin konunun takipçisi olacağını vurguladı. 

Kalın'ın açıklamları şöyle:

"ABD'nin sınır gücü ordusu açıklamalarının her zaman takipçisi olacağız.   Dün MGK'da tedbirlerle ilgili gerekli kararlar alınmıştır. MGK'da yapılan değerlendirmeler neticesinde bugün sayın Genelkurmay başkanımız ve MİT müsteşarımız Rusya'ya gitti. Suriye'nin Türkiye'ye küstah tehdidi için, bu operasyon terör örgütlerine karşı yapılan Türkiye için tehdit oluşturan bir oluşumun engellenmesi için atılan adım söz konusu. Burada bizim Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alma amacımız yok"

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