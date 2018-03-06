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Adriana Lima ve Metin Hara ayrıldı mı?

Brezilyalı mankenin yeniden bekar olduğu iddia edildi

06 Mart 2018 16:20

Kişisel gelişim konusunda kitaplar kaleme alan Metin Hara ile Brezilyalı manken Adriana Lima’nın ayrıldığı iddia edilirdi. Lima’nın Oscar törenine yalnız katılmasının ardından ABD basınında yaklaşık 9 aydır birlikte olan çiftin ayrıldığı iddiaları yer alırken; Hara ise yaptığı açıklamada bunları yalanladı. 

Page Six’ten Richard Johnson’ın haberinde, “Adriana Lima yeniden bekar gibi görünüyor. Türk New Age gurusu Metin Hara’yla olan ilişkisi, kasım ayında Instagram’a bir selfie yüklediğinde ve ‘Tam olarak 5 ay önce aşkla tanıştım ve onu seçtim’ yazdığında güçlüydü. Ama belki de o, bitişin başlangıcıydı” ifadelerine yer verildi.

Lima’nın şubat ayının büyük kısmını Rio de Janeiro’daki karnavalda geçirdiğini belirten Johnson, ünlü mankenin 14 Şubat’taki Sevgililer Günü’nde de Hara’yla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadığına dikkat çekti. 

Hara ise iddiaların ortaya çıkmasından birkaç saat önce sosyal medya hesabında Adriana Lima'nın fotoğrafını ve "Seni görmek için günleri sayıyorum” notunu paylaştı.

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