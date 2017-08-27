Adriana Lima, Metin Hara'nın eski sevgilisini engellemiş

Adriana Lima'yı Instagram'dan takibe alan Metin Hara'nın eski sevgilisi Beste Kökdemir'in, Adriana tarafından engellenmiş.

Adriana Lima ve yazar Metin Hara'nın birliktelikleri son zamanlarda gündemden düşmüyor. Magazin haber sayfalarında pek çok kez yer verilen ünlü çift bu sefer, Hara'nın eski sevgilisi Beste Kökdemir'in Lima tarafından Instagram'dan engellenmesiyle gündeme geldi.

Posta'da yer alan habere göre oyuncu Beste Kökdemir, "11 milyon takipçisi var. Niye bunu yaptı hiç anlam veremedim. Ben kim, o kim?" diyerek bu kıskançlığa çok şaşırdığını bildirdi.