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Adriana Lima, Metin Hara'yı takibi bıraktı

"Seni sahiplenecek biriyle beraber ol"

21 Aralık 2017 17:42

Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara ile Brezilyalı manken Adriana Lima'nın ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Lima Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Lima, son paylaşımında "Seni sahiplenecek biriyle beraber ol" mesajı verdi. Bu gelişmeler ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

İkilinin fotoğrafları, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar magazin gündeminin öncelikli konusu olmuştu. Adriana Lima ilişkisiyle ilgili ''Sizden ricam mutlu olduğumuzu ve aşk yaşadığımızı kabul etmeniz'' demişti. 

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