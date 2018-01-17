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Adriana Lima ile Metin Hara evleniyor mu?

Hara, haklarında çıkan ayrılık haberlerine tepki gösterdi

17 Ocak 2018 14:22

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Hara, ünlü manken Lima ile haklarında çıkan ayrılık haberlerine, tepki gösterdi. Hara, “Evlilik olur mu?” sorusunu "Şuan mutluyuz. Neden olmasın" diyerek yanıtladı.

Hara, magazin muhabirleri tarafından kendisine sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelmesi sorulunca, "Ben basından okuyorum herşeyi. Siz bizi ayırıp, barıştırıyorsunuz. Bizim seviyeli ve güzel giden bir ilişkimiz var. Lütfen sizde saygı duyun” dedi.

Bunun üzerine kendisine, “Evlilik olur mu?” sorusu sorulan Hara, “Şuan mutluyuz. Neden olmasın” yanıtını verdi.

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