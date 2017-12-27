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Metin Hara, "Adriana Lima'yla ayrıldınız mı?" sorusunu yanıtladı: Ben bilim insanıyım, magazin figürü değil!

Lima, Hara'yı Instagram'da takibi bırakmıştı

27 Aralık 2017 18:45

Kişisel gelişim danışmanı ve yazar Metin Hara, Brezilyalı manken Adriana Lima'dan ayrıldığına dair soruya yanıt verdi. Hara soruya sinirlenerek, "Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim" dedi.

Metin Hara ile -Adriana Lima'nın aşkı geçtiğimiz yaz başlamış, çiftin Bodrum'da yaptığı tatil, magazin basınını meşgul etmişti.

Takibi bıraktı

İddialara göre ilişkide sürpriz bir gelişme yaşandı. Adriana Lima, Metin Hara'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Adriana Lima'nın bu hamlesi 'Aşk bitti mi' sorusunu akıllara getirdi. Adriana Lima'nın son paylaşımında 'Seni sahiplenecek biriyle beraber ol' mesajı vermesi  de iddiaları güçlendirdi.  

"Ben bilim insanıyım"

Amerika’dan dün dönen Metin Hara, “Ayrıldınız mı?” sorusuna sinirlenip “Ben bilim insanıyım, magazin figürü değilim” dedi.

Terk edildiği için sinirli olan yaşam koçu Metin Hara’nın bilimle ilişkisi ise çözülemedi.

 

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