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Adriana Lima, sessizliğini bozdu: Yeter artık!

"Hiç tanışmadığım insanlarla flört ettiğimi iddia eden Türk medyası..."

23 Aralık 2018 12:52

Yazar Metin Hara ile ayrıldığı iddiası ortaya atılan Brezilyalı model Adriana Lima, sosyal medyada dört gündür süren sessizliğini bozdu.

Bir yılı aşkın süredir Metin Hara'yla birlikte olan Adriana Lima, 36 yaşındaki yazarı geçen hafta Instagram hesabında takipten çıkarmış, ikinci bir hamle olarak da birlikte çekilmiş olan fotoğrafları hesabından kaldırmıştı.
    
İkilinin ayrıldığının öne sürülmesinin ardından Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan 37 yaşındaki model, suskunluğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.
    
 Türk medyasında çıkan haberlere sert tepki gösteren Lima, "Hiç tanışmadığım insanlarla flört ettiğimi iddia eden Türk medyası; lütfen hakkımda yalan haber yapmayı bırakın! Yeter artık!” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.
    

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