Metin Hara'dan Adriana Lima ile ayrılık iddiasına yanıt

Adriana Lima'nın sosyal medyadan takibi çekmesinin ardından ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Metin Hara "Ayrılık yok. 18 Aralık'ta ABD'ye gideceğim" dedi.

Adriana Lima ile birlikteliğiyle magazin gündemine damga vuran yazar Metin Hara ayrılık iddialarını yanıtladı.

Lima'nın geçtiğimiz günlerden takibi çektiği Hara şöyle konuştu:

"Ayrılık yok. 18 Aralık’ta ABD'ye gideceğim ve iki ay boyunca Miami’de birlikte olacağız”

Sosyal medyadan takibi gçeken Lima ise yayınladığı mesajda şu ifadeleri dile getirmişti: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz.

Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!”