Adriana Lima: Hanımlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz

İki yılı aşkın süredir Metin Hara ile ilişki yaşayan manken Adriana Lima, seviglisini sosyal medyada takipten çıkardı. Lima, Instagram hesabında kadınlara seslenerek eleştirel bil mesaj yayımladı.

"Hanımlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz" diyen ünlü mankenin devamında, "Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" sözleri dikkatleri çekti.

Metin Hara, Lima'yı Instagram'dan takip ediyor ve fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmadı.

Öte yandan Lima'nın Hara ile olan fotoğraflarını da silmediği görülüyor.